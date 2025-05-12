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中國
2025-05-12 13:30:00

聾啞網約車司機偷拍200女乘客PO上網　內地女：配文不堪入目

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聾啞網約車司機偷拍200女乘客PO上網　內地女：配文不堪入目

聾啞網約車司機偷拍200女乘客PO上網　內地女：配文不堪入目

內地上海一名正妹日前發文稱自己在乘坐滴滴網約車時，遭聾啞司機偷拍並上傳到短影音平台，直到熟人告知才發現，最令人噁心的是，2年來有200多名女乘客受害，還配上低俗文字，讓她決定怒揭惡行。

女子搭車不知自己成「獵物」還額外打賞了10元

據《奔流新聞》、《大皖新聞》等內地媒體報道，5月9日，一名上海女子發文「我以為善意能溫暖他人，卻成了別人流量密碼的犧牲品」，文中稱其搭車時得知司機是聾啞人士，心生憐憫，不僅全程保持耐心，「還額外打賞了10元（人民幣）」。然而幾天后，熟人驚恐地告訴她，「你被偷拍了！視頻就掛在網上，配文不堪入目」。

女子向記者表示，司機在車裡除了滴滴公司的監控外，另外裝了一個360度的監視器，2年間偷拍200多名女乘客，配上一些低俗標題吸引眼球。影片中，女孩們或疲憊小憩，或低頭刷手機，全然不知自己成了「獵物」，每段影片都配上諸如「乘客無褲哇」、「手機號碼多少太放開」等文案，留言區甚至有人誘導「求聯絡方式」。

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上海一名聾啞網約車司機偷拍女乘客影片PO網。（圖／翻攝奔流新聞） 司機除PO影片外，還會配上低俗文字來吸引流量。（圖／翻攝奔流新聞）

新聞曝光後，記者查詢網傳該司機個人帳號，發現已清空自己帳號全部內容；轉向滴滴求證，一名客服人員稱「車內錄音錄像是平台安裝的，司機是不允許私自安裝錄像設備的」，強調不論是司機私自給乘客拍照或錄像「都是侵權」，將去核實此事，「核實成立的話，會嚴肅處理」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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