肇慶殯儀館被揭燉盅當骨灰甕　館方「無自帶會免費提供」(有片)

廣東肇慶一名男子反映，指在德慶縣殯儀館辦理喪事時，拿到的骨灰甕竟然是燉湯盅，上面還貼著「家和福燉盅」，令其心裡難以接受。涉事殯儀館其後回應，如果家屬沒有自帶骨灰甕會獲免費提供。德慶縣民政局殯改所其後對事件作出回應。

綜合《九派新聞》等內地媒體報道，陳先生(化名)表示，今年6月，其妻子在醫院建議下做了引產。引產的胎兒被送到殯儀館處理辦喪事，共花費約2,000元人民幣，陳先生：「考慮到孩子很小，我說要一個小的骨灰甕，當時沒有心情去挑選，直接拿走裝殮了，骨灰甕單獨不收費的。」因心情難以平復，陳先生和家人遲遲沒有給這個還未出生的孩子辦葬禮，骨灰甕一直存放在家。不久，陳先生到醫院辦事，意外發現醫院內給病人燉營養品的燉盅，和放在他家裡的骨灰甕很像。經對比，兩者外觀相同，家裡的骨灰甕上還貼著「家和福燉盅」標簽。