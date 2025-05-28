肉販駕駛三輪車撞路人 傷者「藏廁所」失救亡

湖北省法院近日曝光一宗交通意外案件，一名「90後」男子駕駛三輪車撞傷一名視力受損男子，不但沒施以救援，反將對方藏在自家廢棄的一處廁所，長達10多小時，導致對方失血過多死亡，案發後男子在妻子陪同下自首，法院判處有期徒刑10年。

被判有期徒刑10年

《中國新聞周刊》報道，案件發生於2023年12月26日凌晨3時左右，肇事的邢姓男子駕駛三輪車，準備前往屠宰場批豬肉，不料撞上一名行人。根據邢男表示，「我下車用手機照了一下傷者的臉，他沒叫也沒動，但眼睛在翻，我感覺他快死了。」然而，他並未報警或施救，而是將對方搬上車，拖至老家廢棄廁所藏匿。