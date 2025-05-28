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中國
2025-05-28 16:25:00

肉販駕駛三輪車撞路人 傷者「藏廁所」失救亡

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肉販駕駛三輪車撞路人 傷者「藏廁所」失救亡。（示意圖／Pixabay）

肉販駕駛三輪車撞路人 傷者「藏廁所」失救亡。（示意圖／Pixabay）

湖北省法院近日曝光一宗交通意外案件，一名「90後」男子駕駛三輪車撞傷一名視力受損男子，不但沒施以救援，反將對方藏在自家廢棄的一處廁所，長達10多小時，導致對方失血過多死亡，案發後男子在妻子陪同下自首，法院判處有期徒刑10年。

被判有期徒刑10年

《中國新聞周刊》報道，案件發生於2023年12月26日凌晨3時左右，肇事的邢姓男子駕駛三輪車，準備前往屠宰場批豬肉，不料撞上一名行人。根據邢男表示，「我下車用手機照了一下傷者的臉，他沒叫也沒動，但眼睛在翻，我感覺他快死了。」然而，他並未報警或施救，而是將對方搬上車，拖至老家廢棄廁所藏匿。

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警方指出，邢男三度前往藏匿現場，第一次將傷者放置在廁所後返家，繼續前往屠宰場批發肉類，第二次又駕駛自家白色SUV抵達現場查看，最後一次則是他賣完豬肉後，再次前往查看。

男子自首投案

邢男透露，「我第二次去的時候，摸了他的脈搏和肚子，覺得人已經不行了。第三次看到他後腦有傷口，地上有血。」邢男妻子坦言，當天她發現老公「怪怪的」，一直沉默不語，直到當天下午兩人經過事發地點，邢男才坦承自己撞到人，並表示要自首，兩人隨即前往警局投案。

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至於死者是45歲周姓村民，他因腦部手術導致視力不良，長期由雙親照顧，他父親說，事發當天發現兒子上廁所「一直沒回來」，出去找了一整天也沒找到，才知道兒子竟被撞死。法院認定邢男剝奪對方被救助的機會，具備殺人動機，已構成故意殺人罪，判處有期徒刑10年。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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