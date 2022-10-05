肺炎｜新疆疫情反彈外溢「防控難度史上最大」 烏魯木齊暫停全疆離疆列車

新疆新冠肺炎疫情反彈，並疑隨著國慶假期遊客出入新疆而擴散多地。新疆多地政府採取更嚴格防控措施，其中烏魯木齊昨晚要求所有民眾暫不離烏，並暫停全疆離疆客運列車。

新疆政府：部分地區鬆懈麻痹致疫情反彈

新疆自治區政府昨晚舉行疫情記者會，指今波自7月30日起爆發的疫情，短時間內蔓延多地，是新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件。經過全區上下艱苦努力，疫情雖然在8月底受控，但因部分地區出現鬆懈麻痹思想，各項防疫措施未充分落實，9月中旬以來，部分地區疫情反彈。

新疆政府指出，烏魯木齊市、伊犁州伊寧市、巴州庫爾勒市、吐魯番市高昌區及塔城地區烏蘇市，近日增加較多感染者，個別地方疫情反彈情況相當嚴重，全疆防控形勢更趨嚴峻複雜。

兩班烏魯木齊開出列車已致蘇皖多人染疫

有內地傳媒整理多地政府數據，發現不少感染者都曾乘坐Z42次及Z306次列車。Z42次列車從烏魯木齊出發前往上海，全程19個站，途經甘肅、陝西、河南、江蘇等多個省份，江蘇蘇州、淮安、徐州、南通及安徽無錫、淮南，都發現有患者曾在上月29及30日乘坐Z42次列車，且分布於不同車廂。江蘇南京則發現最少10人曾在上月29日乘坐Z306次列車從烏魯木齊出發，本月1日抵達南京後證實染疫，當中有人在上車當晚就發燒。Z306次列車從烏魯木齊站前往上海站，全程24個站，途經甘肅、陝西、河南、江蘇等多個省份。

烏魯木齊已要求所有眾暫不離開，並追查已離開人士途經地及目的地，以向當地通報相關信息。若需離烏就醫，需經各級防疫指揮部評估、審批及備案；有特殊情況需要進京，需由自治區防疫指揮部與首都嚴格進京管理聯防聯控機制溝通協調。

合資格離開烏魯木齊 需先集中健康監測5天

符合條件離烏人士，如離烏返校學生，需進行5天集中健康監測，每天核酸檢測1次，無異常就可點對點閉環運送至站場，乘搭專列或包機離開。離烏人士還需在離烏交通站場及公路卡口接受一次單人單管核酸檢測及抗原檢測，憑陰性結果離烏。

此外，在符合條件的出疆專列開車前，離烏人士還需再接受1次核酸檢測，若列車駛抵哈密站時還未有結果，必須原地等待，結果為陰性方可繼續前進。

內地昨新增970宗本土感染

內地昨日新增970宗本土感染，內蒙古佔最多有307宗，其次是新疆91宗，廣東則有58宗，另四川、雲南、江蘇、重慶、寧夏、西藏等地都有數十宗個案。