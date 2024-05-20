胖貓事件｜警方稱女友未「感情欺詐」　胖貓姐姐劉某帳號被封鎖

中國21歲陪玩「胖貓」2年賺51萬全送女友失戀跳江輕生自盡，至5月19日晚事件進入另一階段，內地警方就「胖貓案」調查結果發布通報，稱其女友並未「感情欺詐」，已與胖貓父母達成和解並全額退款。而今日（5月20日）胖貓姐姐劉某多平台社群帳號被封鎖。

知名遊戲陪玩「胖貓」疑因與女友譚某交往期間遭對方索求無度，最終被分手跳河輕生。「胖貓」被詐騙案交由公安機關處理，他的姐姐劉某19日公布最新進展稱，指警方「不予立案」。

女朋友已與胖貓家人達成和解

據多家傳媒報道，5月19日重慶警方透過微博通報「胖貓」與譚某經濟往來狀況。稱譚某未有虛構事實或隱瞞真相、以戀愛為名騙取「胖貓」財物的行為，不構成詐騙犯罪。劉某與妹妹聯繫多人代寫文案，透過抖音帳號多次發布「胖貓」與譚某私聊記錄、轉帳截圖等個人隱私訊息，曝光譚某相關地址、抖音帳號等訊息，嚴重影響譚某正常生活。經調解，近日劉某父母與譚某已達成和解，譚某全額退還了與「胖貓」戀愛期間經濟往來的差額。