胖貓事件｜2年賺51萬全送女友失戀跳江輕生　網友叫外賣祭奠後被回收再賣

中國21歲陪玩「胖貓」遭女友「榨乾」後分手，最終選擇輕生，各地網友紛紛叫外賣至其墜江地點祭奠，不料除了多個店家以「空包裝」魚目混珠，就連鮮花也被外賣員回收再賣。
民眾發現外賣員拍照回報後又全部抱回車上
據《冷暖視頻》報導，有當地民眾4日前往重慶長江大橋附近時發現，有許多外賣員拿著鮮花擺放在此處，發現有人將鮮花擺放在地上進行拍照回報後，又轉身全部抱回車上，目擊者向記者表示，從鮮花的包裝上來看很明顯是出自一個店家，懷疑外賣員跟店家商量好了，拍完照片後帶回去二次銷售，痛批這種作法「太不厚道」。
對此外賣平台「閃送」客服回應稱，箱子確實是「閃送」的，但該名外賣員未佩戴工作證，將會進行人臉識別，核實當時該位置所有外賣員訊息，如確實是「閃送」人員會處理的。
有民眾爆料許多外賣是「空包裝」
綜合中國媒體報導，此前就有民眾上網爆料外賣員送來的奶茶、螺螄粉、漢堡等餐飲，竟出現大量「空包裝」，甚至杯子內裝的不是「飲料」竟然是水，相關迅速發酵，引發網友一片撻伐「連人死了都要騙」。
隨後涉事店家品牌包括茶百道、華萊士、牛約堡、朱小小螺螄粉、蜜雪冰城均已經通過官方管道發佈聲明表達歉意，並公佈涉事門店閉店、訂單金額10倍退還等處罰措施。
據悉，「胖貓」為一名21歲網路遊戲陪玩，家人曬出其生前與女友譚竹的聊天記錄，稱交往2年來「胖貓」省吃儉用供養對方達51萬元人民幣，自己卻只敢吃10元的素菜外賣，最後因不堪女友提分手而輕生，引發許多網友同情，不少人通過點外賣送餐飲等祭奠物品，到事發地的重慶長江大橋附近，表達對「胖貓」的同情和懷念。
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