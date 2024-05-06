胖貓事件｜2年賺51萬全送女友失戀跳江輕生　網友叫外賣祭奠後被回收再賣

中國21歲陪玩「胖貓」遭女友「榨乾」後分手，最終選擇輕生，各地網友紛紛叫外賣至其墜江地點祭奠，不料除了多個店家以「空包裝」魚目混珠，就連鮮花也被外賣員回收再賣。

民眾發現外賣員拍照回報後又全部抱回車上

據《冷暖視頻》報導，有當地民眾4日前往重慶長江大橋附近時發現，有許多外賣員拿著鮮花擺放在此處，發現有人將鮮花擺放在地上進行拍照回報後，又轉身全部抱回車上，目擊者向記者表示，從鮮花的包裝上來看很明顯是出自一個店家，懷疑外賣員跟店家商量好了，拍完照片後帶回去二次銷售，痛批這種作法「太不厚道」。

對此外賣平台「閃送」客服回應稱，箱子確實是「閃送」的，但該名外賣員未佩戴工作證，將會進行人臉識別，核實當時該位置所有外賣員訊息，如確實是「閃送」人員會處理的。