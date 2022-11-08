胡潤百富榜｜農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富

胡潤研究院「胡潤百富榜」今日出爐，養生堂及旗下農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒蟬聯中國首富，財富較去年增加650億元(人民幣，下同)，達到4,550億，創中國首富財富最高紀錄。第二、三位與去年一樣，分別是短片分享平台抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴及新能源汽車電池供應商寧德時代創辦人曾毓群，惟兩者的身家均比去年縮水，分別大減950億及900億。

李嘉誠排第四 超越馬雲馬化騰

香港長和系創辦人李嘉誠則以2,200億元財富躍升4位，排第四，是5年來首次超越阿里巴巴(9988)創辦人馬雲及騰訊(700)創辦人馬化騰。去年分列第四及第五位的馬化騰和馬雲，今年分別跌落第五及第九位。

胡潤指，騰訊上半年營收2,695億元，按年跌1%，淨利潤按年跌53%，主要是遊戲板塊受制於本土遊戲版號審批限制及海外市場用戶減少，以及網絡廣告收入受到衝擊較大。馬化騰財富比去年大減1,020元，是榜單上財富下跌第二多的富豪，其排名更是近10年來最低。馬雲則因阿里巴巴發展受限，財富縮水750億元。