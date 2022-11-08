胡潤百富榜｜農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富

胡潤研究院「胡潤百富榜」今日出爐，養生堂及旗下農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒蟬聯中國首富，財富較去年增加650億元(人民幣，下同)，達到4,550億，創中國首富財富最高紀錄。第二、三位與去年一樣，分別是短片分享平台抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴及新能源汽車電池供應商寧德時代創辦人曾毓群，惟兩者的身家均比去年縮水，分別大減950億及900億。
李嘉誠排第四 超越馬雲馬化騰
香港長和系創辦人李嘉誠則以2,200億元財富躍升4位，排第四，是5年來首次超越阿里巴巴(9988)創辦人馬雲及騰訊(700)創辦人馬化騰。去年分列第四及第五位的馬化騰和馬雲，今年分別跌落第五及第九位。
胡潤指，騰訊上半年營收2,695億元，按年跌1%，淨利潤按年跌53%，主要是遊戲板塊受制於本土遊戲版號審批限制及海外市場用戶減少，以及網絡廣告收入受到衝擊較大。馬化騰財富比去年大減1,020元，是榜單上財富下跌第二多的富豪，其排名更是近10年來最低。馬雲則因阿里巴巴發展受限，財富縮水750億元。
碧桂園楊惠妍身家縮水最多
至於榜單上財富縮水最多的，是碧桂園(2007)聯席主席楊惠妍，身家比去年大減1,100億元，以750億元排第47，比去年下跌36位，但仍然蟬聯中國女首富。
今年胡潤百富榜有1,305名富豪上榜，比去年減少11%(160人)；上榜門檻50億元，財富計算截止日期為今年9月15日。上榜富豪總財富比去年下降18%，至24.5萬億元；千億級富豪減少11人，至34人。
疫情及俄烏衝突致上榜人數與財富下降
胡潤表示，疫情和俄烏衝突下，全球經濟放緩，對中國經濟短期內也造成影響，中國證券市場大幅下降，恒生指數和深指都比去年同期下降逾20%，上指也下降超過10%，導致今年上榜富豪財富普遍縮水，上榜人數下降。
房地產行業最多人跌出榜外
胡潤又指出，今年百富榜有293名富豪落榜，當中房地產行業的最多，佔14%，而上榜房地產行業富豪比例持續下跌，由20年前的50%、10年前的20%、5年前的15%，到今年10%。不過，以財富來看，房地產行業的富豪總財富最高，佔10.8%。
此外，今年榜單有133名富豪新上榜，是近10年來最少的一次。新人當中，排名最靠前的是台灣大型航運公司長榮集團的接班人張國華家族，以355億財富排在135位，主要是受益於疫情後船運業走高。