胡潤2025全球富豪榜公布 字節跳動張一鳴膺中國首富 Tesla馬斯克四度「登頂」

胡潤研究院周四公布《2025胡潤全球富豪榜》。截至今年1月15日，中國富豪榜上，熱門短片分享平台「抖音」母公司字節跳動創辦人、張一鳴以4,350億元人民幣財富，取代「瓶裝水大王」、農夫山泉創辦人鍾睒睒，成為中國首富，騰訊主席馬化騰排名第三，香港富豪李嘉誠、李澤鉅父子以2,100億元人民幣，排第九位。全球富豪榜上，美國電動車生產商Tesla創辦人馬斯克五年內第四次成為全球首富。受惠於人工智能AI熱潮，中國DeepSeek的梁文鋒，以及美國OpenAI的行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)，分別以330億元和130億元人民幣，首次躋身胡潤全球富豪榜。

胡潤中國富豪排名 得益於字節跳動因AI業務出色等因素帶來的估值上漲，42歲的張一鳴的財富增至4,350億元人民幣，較去年增長76%，即約1,900億元，成為中國首富，全球排名第22位，上升18位。71歲、原為首富的鍾睒睒財富較去年縮水13%，以4,050億元人民幣位列第二，全球排名第24位，較去年下降3位。54歲的馬化騰財富較去年增長26%，以3,200億元人民幣名列第三，全球第31位，上升5位。手機生產商小米創辦人雷軍是今年財富增長最快的企業家之一，財富較去年增加逾一倍，達2,200億元人民幣，首次晉身前十位，排名第八。

馬斯克身家突破4000億美元 全球富豪榜上，馬斯克五年內第四次成為全球首富，並為成為首位財富超過4,000億美元的人，其財富較去年大增82%，即1.38萬億元，達到3.07萬億元人民幣。貝索斯以1.94萬億元人民幣位居第二，增長44%，朱克伯格以1.77萬億元人民幣，首次躋身世界前三，增長53%。特朗普成為史上最富有的美國總統，財富增加近兩倍，達到525億元人民幣，躋身全球富豪榜前500。



AI 新貴財富暴漲 AI熱潮勢不可擋，輝達(NVIDIA)行政總裁黃仁勳憑借公司在人工智能GPU領域的領導地位，財富較去年大增近兩倍，突破1,000億美元，達到9,350億元人民幣，排名全球第11位。與此同時，推出中國AI聊天機械人DeepSeek、40歲的梁文鋒，以及美國ChatGPT母公司OpenAI的39歲行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)，分別以330億元和130億元人民幣，首次躋身胡潤全球富豪榜，梁文鋒財富是阿爾特曼逾2.5倍。

地產大亨身家縮水 此外，隨著5G、AI、新能源和智能製造的快速發展，半導體需求激增。寒武紀的陳天石財富增長445%至870億元(人民幣、下同)，台積電的張忠謀財富增長逾90%至410億元，聯發科技的蔡明介及其家族財富增長逾30%至320億元。然而，逾60%房地產企業家財富卻縮水。其中，萬達王健林家族財富減少36%至200億元，深圳卓越李華財富減少28%至450億元。

