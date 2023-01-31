胡鑫宇失蹤｜家屬指遺體腳掌非朝下 法醫質疑鞋帶上吊難承重

江西失蹤106天高中男生胡鑫宇屍體發現案，真相仍然撲朔迷離。胡鑫宇家屬稱，他們趕到遺體發現現場，看見胡鑫宇的腳掌與地面平行，而非一般上吊者般腳掌朝下，校服外套似乎前後反轉。還有內地傳媒引述知情人士透露，胡鑫宇的遺體是用鞋帶吊在糧倉與圍牆之間小樹林一處隱閉角落，錄音筆是在遺體旁邊的牆洞發現。

「極目新聞」引述內地知名法醫胡志強指，要判斷胡鑫宇是自縊還是他殺，首先要看其腳底下有沒有墊腳物品，若果沒有，但其身體是懸在空中，腳不沾地，「那很可能就是被他人懸吊上去的」。胡志強又指出，雖然「鞋帶是可以勒死人的」，但「鞋帶懸吊100斤(估計的胡鑫宇重量)重量很多天，可能性不大」。至於腳掌朝向問題，胡志強認為，在沒有看到現場的情況下，僅憑家屬所說的信息，很難作出判斷。

胡鑫宇或攀圍牆外土堆進入糧倉

另外，胡鑫宇如何神不知鬼不覺翻過該糧倉高約4米的圍牆，「澎湃新聞」引述知情人士鄒晨(化名)稱，發現遺體當晚與家屬一同去到現場，發現圍牆外有附近地盤堆放的泥土，大約2米高，估計胡鑫宇借助土堆爬入糧倉大院樹林之中，而現場勘驗發現圍牆上有攀爬痕跡。