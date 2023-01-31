胡鑫宇失蹤｜家屬指遺體腳掌非朝下 法醫質疑鞋帶上吊難承重

江西失蹤106天高中男生胡鑫宇屍體發現案，真相仍然撲朔迷離。胡鑫宇家屬稱，他們趕到遺體發現現場，看見胡鑫宇的腳掌與地面平行，而非一般上吊者般腳掌朝下，校服外套似乎前後反轉。還有內地傳媒引述知情人士透露，胡鑫宇的遺體是用鞋帶吊在糧倉與圍牆之間小樹林一處隱閉角落，錄音筆是在遺體旁邊的牆洞發現。
「極目新聞」引述內地知名法醫胡志強指，要判斷胡鑫宇是自縊還是他殺，首先要看其腳底下有沒有墊腳物品，若果沒有，但其身體是懸在空中，腳不沾地，「那很可能就是被他人懸吊上去的」。胡志強又指出，雖然「鞋帶是可以勒死人的」，但「鞋帶懸吊100斤(估計的胡鑫宇重量)重量很多天，可能性不大」。至於腳掌朝向問題，胡志強認為，在沒有看到現場的情況下，僅憑家屬所說的信息，很難作出判斷。
胡鑫宇或攀圍牆外土堆進入糧倉
另外，胡鑫宇如何神不知鬼不覺翻過該糧倉高約4米的圍牆，「澎湃新聞」引述知情人士鄒晨(化名)稱，發現遺體當晚與家屬一同去到現場，發現圍牆外有附近地盤堆放的泥土，大約2米高，估計胡鑫宇借助土堆爬入糧倉大院樹林之中，而現場勘驗發現圍牆上有攀爬痕跡。
鄒晨又提到，發現遺體現場偏僻，胡鑫宇校服顏色較暗，不易被發現，直到上周六糧庫保安帶著看守糧庫的其中一隻狗，去尋找一隻走失的雞時，狗對著遺體方向狂吠，保安上前查看，才在樹林靠近圍牆位置發現遺體。
家屬：之前無到涉事樹林搜索 「大家都疏忽了」
至於為何搜索人員長達106天都沒找到胡鑫宇，鄒晨曾表示，此前大範圍搜索時，調查人員曾詢問糧庫工作人員，得知並未發現有外人進入後，就沒有入內搜尋。胡鑫宇家屬則指，搜索人員曾在胡鑫宇所就讀「致遠中學」的校長與糧庫負責人協調下，進入糧倉搜尋，但沒有去到涉事樹林，「大家都疏忽了」。
被認為屬關鍵證據的錄音筆已風吹雨打106天，數據是否受損、能否成功提取？「紅星新聞」引述該支錄音筆廠家表示，涉事錄音筆儲存容量為4GB，無法上網，不具備雲端儲存功能，假如音訊被刪除，基本上無法修復。