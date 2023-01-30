胡鑫宇失蹤｜江西高中生離奇失蹤106天 遺體被發現吊於校園後山 四大謎團待解

江西上饒市鉛山縣私立寄宿學校「致遠中學」高中一年級男生胡鑫宇，去年10月14日晚走入校園一個小公園後人間蒸發，警方和民間搜救隊等大量人員在校園周邊展開地氈式搜索，甚至在全縣大規模搜尋，又曾抽乾校園人工湖和化糞池，均一無所獲。直到上周六中午，有人在該縣河口鎮金雞山樹林發現一具縊吊屍體，經DNA檢驗證實是胡鑫宇，而屍體發現位置就在致遠中學南面，距離不過百米，步行過去只需5分鐘。
這宗轟動全國的失蹤案疑點重重，而胡鑫宇遺體尋獲後，更出現諸多謎團，有網民質疑，「大家那麼多天地搜尋卻沒找到，是工作沒做到位？還是另有隱情？」
謎團1：
浙江傳媒《都市快報》旗下「橙柿互動」引述胡鑫宇家屬指，「搜救人員曾多次在這裡(發現屍體區域)篩查搜救過，包括我們家屬也去搜過，但並沒有發現小胡的蹤跡。這個事情就非常奇怪」。金雞山附近商戶也稱，「金雞山就在致遠中學後面，距離非常的近。這裡應該是排查過的地點，但上幾次為甚麼沒有找到，這有點奇怪」。不過，「澎湃新聞」引述當地救援隊稱，遺體發現位置相當偏僻，「那個區域應該是之前沒有搜索過的」。
官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博指出，「這的確很蹊蹺」，警方之前聲稱曾搜索「學校南側樹林山崗約589畝」，就包括胡鑫宇最終被發現縊吊的位置，而這「意味著之前的搜尋工作存在巨大漏洞」，直斥「胡鑫宇案的進展全過程充滿了不應有的神秘和混沌，當地警方對案情的處理不夠有力……期待進一步的官方通報」。
謎團2：
警方通報顯示，遺體姿態為「縊吊」。網民紛紛提出疑問：樹林是否是案發第一現場？胡鑫宇是自殺抑或他殺？安徽《新安晚報》旗下「大皖新聞」引述內地知名法醫專家稱，警方通報寫「縊吊」而非「縊死」，暫未指明胡鑫宇死因，而驗屍能否查出死亡時間和原因，要視乎屍體狀態；想判定一個人是自殺還是他殺，在法醫學上叫「鑑定死亡方式」，並非能單靠驗屍判斷，「死亡方式的鑑定要結合現場勘察、屍體檢測以及案件調查情況等多方面綜合判斷」。警方通報指，已邀請內地權威刑事技術專家到現場參與勘驗。
另外，「澎湃新聞」引述鉛山縣殯儀館相關部門專業人士稱，胡鑫宇的遺體「已不是原來樣貌」、「味道很重，已做完屍檢」；身上衣物破舊，口袋內有10元人民幣現金。報道又引述當地居民指，胡鑫宇被發現時「人體組織有腐化」。
謎團3：
早前有內地傳媒報道，警方曾在本月1日與胡鑫宇家屬會面，家屬引述警方指，胡鑫宇「可能有厭學情緒、自行出走」，惟家屬認為無實際證據。本月7日，警方通報指，胡鑫宇多科測驗成績排在班級中下，本人曾向老師和同學表示學習辛苦、壓力大，注意力難集中，睡眠質素差等，書本上更寫有「失眠」、「失落」、「想回家」等字眼。
《新京報》綜合消息，指去年9月27日，胡鑫宇曾3度與母親通電話，哭訴不想讀書、想回家；國慶假期前曾向同學透露，校內小公園「睢園」圍牆一角可翻越離校，之後多日閉路電視拍攝到，胡鑫宇多次在宿舍露台望向睢園和校外山林，並曾邀請同學去睢園。至去年10月14日晚，胡鑫宇吃飯後回到宿舍，與認識的同學打招呼後，走向睢園，然後消失。睢園南側是校園圍牆，東側與胡鑫宇的宿舍樓相鄰。
胡鑫宇消失的起因是否如上？
謎團4：
警方通報顯示，發現屍體現場有一支錄音筆，已送專業機構鑑定。胡鑫宇家屬早前在尋人啟事中提到，胡鑫宇與一支錄音筆和校內飯卡一同消失。該支錄音筆是去年國慶假期間胡鑫宇央求兄長購買，稱要用來錄下老師的講課，以便下課後多聽幾次，或者自己有甚麼感言可以錄下來。警方暫未透露現場發現的錄音筆是否與胡鑫宇一同失蹤的同一支，輿論則相當關注錄音筆內容。