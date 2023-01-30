胡鑫宇失蹤｜江西高中生離奇失蹤106天 遺體被發現吊於校園後山 四大謎團待解

江西上饒市鉛山縣私立寄宿學校「致遠中學」高中一年級男生胡鑫宇，去年10月14日晚走入校園一個小公園後人間蒸發，警方和民間搜救隊等大量人員在校園周邊展開地氈式搜索，甚至在全縣大規模搜尋，又曾抽乾校園人工湖和化糞池，均一無所獲。直到上周六中午，有人在該縣河口鎮金雞山樹林發現一具縊吊屍體，經DNA檢驗證實是胡鑫宇，而屍體發現位置就在致遠中學南面，距離不過百米，步行過去只需5分鐘。 這宗轟動全國的失蹤案疑點重重，而胡鑫宇遺體尋獲後，更出現諸多謎團，有網民質疑，「大家那麼多天地搜尋卻沒找到，是工作沒做到位？還是另有隱情？」

謎團1： 浙江傳媒《都市快報》旗下「橙柿互動」引述胡鑫宇家屬指，「搜救人員曾多次在這裡(發現屍體區域)篩查搜救過，包括我們家屬也去搜過，但並沒有發現小胡的蹤跡。這個事情就非常奇怪」。金雞山附近商戶也稱，「金雞山就在致遠中學後面，距離非常的近。這裡應該是排查過的地點，但上幾次為甚麼沒有找到，這有點奇怪」。不過，「澎湃新聞」引述當地救援隊稱，遺體發現位置相當偏僻，「那個區域應該是之前沒有搜索過的」。 官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博指出，「這的確很蹊蹺」，警方之前聲稱曾搜索「學校南側樹林山崗約589畝」，就包括胡鑫宇最終被發現縊吊的位置，而這「意味著之前的搜尋工作存在巨大漏洞」，直斥「胡鑫宇案的進展全過程充滿了不應有的神秘和混沌，當地警方對案情的處理不夠有力……期待進一步的官方通報」。

謎團2： 警方通報顯示，遺體姿態為「縊吊」。網民紛紛提出疑問：樹林是否是案發第一現場？胡鑫宇是自殺抑或他殺？安徽《新安晚報》旗下「大皖新聞」引述內地知名法醫專家稱，警方通報寫「縊吊」而非「縊死」，暫未指明胡鑫宇死因，而驗屍能否查出死亡時間和原因，要視乎屍體狀態；想判定一個人是自殺還是他殺，在法醫學上叫「鑑定死亡方式」，並非能單靠驗屍判斷，「死亡方式的鑑定要結合現場勘察、屍體檢測以及案件調查情況等多方面綜合判斷」。警方通報指，已邀請內地權威刑事技術專家到現場參與勘驗。 另外，「澎湃新聞」引述鉛山縣殯儀館相關部門專業人士稱，胡鑫宇的遺體「已不是原來樣貌」、「味道很重，已做完屍檢」；身上衣物破舊，口袋內有10元人民幣現金。報道又引述當地居民指，胡鑫宇被發現時「人體組織有腐化」。