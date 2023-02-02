胡鑫宇案｜官方證實為自縊 錄音清晰表達尋死意向

江西上饒市鉛山縣高中生胡鑫宇屍體發現案，江西省、市、縣公安機關聯合工作專班及市縣相關部門今早舉行記者會，通報最新調查情況，證實胡鑫宇是自縊死亡，屍體發現地是事發第一現場，現場無打鬥、拖拽痕跡，錄音筆內兩段胡鑫宇失蹤當日錄下的語音，清晰表達出其自殺念頭，其生前更曾在社交軟件寫下「我試著銷聲匿跡，原來我真的無人問津」，亦曾多次與同學說，「人活著有甚麼意義，我是否存在已經沒有意義了，我們壓力大，活著沒意思，是不是約著去跳樓」。

胡鑫宇案｜屍體足尖自然下垂 鞋帶最大承重85公斤 記者會指出，胡鑫宇屍體被發現時，縊吊在糧倉圍牆內一棵樹木上，足尖自然下垂，距地面1.47米；縊吊索由兩條白色鞋帶相接而成。屍體懸掛點距地面4.5米，與圍牆頂端垂直距離0.61米；圍牆高約5米，外側平整，內側呈階梯狀，有渣土堆緊靠圍牆外側，高度低於圍牆約1.5米。屍體下方發現的兩隻白色帆布鞋，鞋底有苔蘚，經鑑家與圍牆內側生長的苔蘚一致。 鞋帶每條長147厘米，寬0.8厘米，材料與同類型棉質鞋帶相比，具不易腐、拉力強特徵，經偵查實驗，同款鞋帶在緩慢拉升狀態下，最大承重量85公斤，而隨著時間推移，屍體腐敗後水分流失，延長了鞋帶承重時間，故沒有斷裂。

胡鑫宇案｜無骨折無內出血 內臟無缺失 驗屍報告顯示，胡鑫宇屍體高度腐敗，全身骨骼完整，無骨折，無內出血，內臟無缺失，胃及肝組織均未驗出常見農藥、鼠藥、安眠鎮靜類成分；胃內空虛，推斷死亡時間距最後一次進食4小時以上。縊索為活套，繞頸形成閉環，頸部可見條形索溝一條，索溝邊緣軟組織見出血，出血部位與死者縊吊體位相吻合，符合生前縊索壓迫形成。根據屍體腐敗程度，結合當地環境及氣候條件，胡鑫宇屍體符合長期暴露在室外空間的各種特徵。 至於錄音筆，在靠近頭部的圍牆內側紅石凸出部位發現，內有21段錄音，經聲紋比對結合調查情況，確定是胡鑫宇所錄，不存在人工合成、篡改情況，其中事發當日下午近6時的錄音，顯示胡鑫宇站在宿舍5樓露台企圖跳樓，但猶豫不決，「真站到這裡，反倒是有點緊張了，心臟在狂跳。如果真跳下去了，會怎樣？不確定，跳下去了，應該也沒人發現。現在至少不會被發現，以後過了幾天，還是會被發現的。剛剛又不跳，不行，我應該是不想」；之後在野外的錄音，亦提到「可以結束了」等內容。 胡鑫宇案｜心理專家：性格內向孤獨 缺情緒宣洩管道 記者會指出，經心理專家訪談、分析，結合胡鑫宇失蹤前行為，認為胡鑫宇性格內向溫和、孤獨，在意他人看法，少與人做深入的思想情感溝通，情感支持缺失，缺少情緒宣洩管道，常有避世想法，具有隨時隨地在書本上記錄自己情緒、想法的習慣。

胡鑫宇案｜升學後成績欠佳 學習難集中注意力 胡鑫宇考入致遠中學後，因學習成績不佳造成心理落差，加上人際關係、青春期衝動帶來的壓力，造成心理狀態失衡，逐漸出現入睡困難、早醒，醒後難以入睡等問題，並在書本上寫「終於知道失眠人的痛苦了」、「晚上不知想些啥，啥亂七八糟的都有」、「開了一節課飛機」、「整日都沒有抬頭聽課，甚至書都沒打開」等，存在注意力難以集中，記憶困難等認知功能障礙，且多科功課測試成績靠後，甚至墊底，曾多次考試後向同學說想聽課，但就是無法集中注意力，愛發呆，思想飄走了。 胡鑫宇案｜曾寫「新環境難適應」 感痛苦無力無助 胡鑫宇還有內疚自責、痛苦、無力無助無望感、無意義感等情緒問題，出現進食異常、食欲減退、飯量減少等，多次在書本、筆記本寫下負面情緒內容如「吐了，新環境真的難適應，我這內向的性格真煩。也不能全怪性格吧，畢竟自己就是這樣一個人，可以通過寫東西來緩解一下這份心情」等，有明確的厭世表現和輕生傾向。