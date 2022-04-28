自主防疫｜增8822確診直逼萬宗 台版安心出行取消

台灣Omicron新冠疫情快速升溫，昨新增8,822宗本土確診，再創新高，新北、台北和桃園仍然佔最多，分別有3,241、1,892及1,452宗，另死亡個案增加2宗。台灣已於周一取消流行病學調查，昨進一步取消類似香港「安心出行」的「實聯制」，並因應快速檢測試劑昂貴兼嚴重缺貨，今起啟動「快測試劑實名制」，確保每人都能夠以合理價格買到5份快測試劑。

Omicron變種病毒快速傳播，台灣改行兼顧防疫和正常生活的新防疫模式，將人力和醫療資源集中於中、重症，繼展開輕症居家照護、密切接觸者居家隔離由10天減至3天後，昨再取消實聯制，鼓勵民眾使用「社交距離App」，藉開啟藍牙識別是否與確診者同處2米之內超過2分鐘。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，社交距離App即將完成改版，用戶收到接觸通知後，要解除警示，毋須再與衛生局聯絡，只須仔細閱讀相關注意及遵守事項並按「OK」即可。

台今起實名購買快測試劑

陳時中強調，新防疫模式並非棄守式防疫，而是要以自主方式防疫，一起度過難關，呼籲民眾將社交距離App當成「打招呼」工具，「越多人用，大家也比較安心」，「口罩令」則延長至下月31日。至於快測試劑實名制，每人可憑健保卡或居留證在指定藥局、衛生所購買1包共5份快測試劑，每包500元新台幣(約133港元)。試劑由政府以低價向廠商大量採購。

在北京，國台辦發言人馬曉光對於台灣「與病毒共存」導致確診數字飆升，直言「參照當前全球新冠平均死亡率，大家可以算一下，將會有多少人失去生命。這是兩岸同胞都不願意看到的」。馬曉光強調，大陸的動態清零防疫總方針，才可以最有效保護民眾生命安全和身體健康，同時保持經濟社會發展。

上海新增數字回落 三區再強檢

大陸前日新增1,818宗確診、12,404宗無症狀感染、48宗死亡，死亡個案全部來自上海，而上海確診和無症狀感染分別有1,606、11,956宗，整體較對上一日回落三千多宗。上海市衛健委指，目前防控形勢取得階段性成效，但依然嚴峻複雜，防控工作處於「較勁爬坡」的關鍵時刻。上海昨起至周六在封控區、管控區及防範區再次展開核酸及快速抗原檢測。

北京方面，前日新增34宗感染，上周五起截至昨午3時累計138宗，涉及8個行政區，其中通州區新增患者包括多名師生，與外區確診者在一個培訓班有時空交集。通州區所有中小學和幼稚園昨起緊急停止面授課堂，改為網上教學。