自製「筆槍」侵內地校園 可射穿白紙氣球引發傷人意外

內地社交平台近日流傳製作「筆槍」的影響，將3支普通原子筆按照流程拆解組裝，即可做好一把「迷你小筆槍」，吸引大量未成年人模仿製作，入侵校園引發傷人意外。有消防員及槍械專家測試這種「DIY武器」，「筆槍」相當於注射器針頭壓力的3倍，足以刺穿白紙、氣球等，最遠射程達到4.34米。

【請勿模仿】 內地社交平台近日流傳製作「筆槍」，將3支普通原子筆按照流程拆解組裝，即可做好一把「迷你小筆槍」，吸引大量未成年人模仿製作，入侵校園引發傷人意外。有消防員及槍械專家測試這種「DIY武器」，「筆槍」相當於注射器針頭壓力的3倍，足以刺穿白紙、氣球等，最遠射程達到4.34米。

近來「用原子筆造一把槍」風靡內地校園，此類「筆槍」組裝影片在社交平台人氣火爆，有影片刻意強調「好玩不傷人」。內媒發現，在多地多所學校很多中小學生喜歡模仿製作「筆槍」，惟存在嚴重安全隱患，已導致不少意外引發關注。根據影片演示，3支原子筆被拆解成筆桿、彈簧、筆芯、筆帽等零部件，重新組裝下只需幾分鐘，一把「筆槍」便制作完成。

據報道，二手平台有不少賣家銷售製作好的「筆槍」成品，售價介乎10元至數十元人民幣，有賣家稱半個月內賣出3把。有網民認為，取材容易、製作方便，令這種「DIY武器」悄然流行。有學生透露，曾發生「筆槍」射人事件，涉事同學被全校通報批評。有家長表示非常擔心筆槍於校園流行，「太危險了，萬一傷到眼睛，簡直不敢想。」

在浙江省杭州市錢塘區下沙消防救援站，內媒記者和消防員共同進行「筆槍」安全性的實驗，用買來的原子筆數分鐘內就復刻出網上同款「筆槍」，經過多次發射和測量，顯示其最遠射程達到4.34米，可刺穿紙張、氣球。杭州市公安局槍械專家分析指，「筆槍」壓力相當於注射器針頭的3倍，具備實質性殺傷能力，可能造成不可逆損傷。