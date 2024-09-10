與iPhone16同日發布正面交鋒 華為三摺機MateXT錄逾310萬預約

華為三摺手機HUAWEI MateXT非凡大師是全球首部「奏摺形」手機，今天正式發布，與美國蘋果公司新機iPhone16正面交鋒。MateXT預約早在上周六(7日)啟動，儘管手機規格及定價仍未公布，但截至昨晚7時半，已吸引逾310萬人「盲訂」，可見氣勢如虹。

華為三摺手機MateXT於本月7日中午開放預訂，華為官方僅列出「玄黑」及「瑞紅」兩色，以及16G+512GB及16GB+1TB供選擇，當時並未有報價，產品的處理器訊息、配置等資料亦欠奉，但仍無阻國民撐國貨。MateXT預售開始後僅20小時，即至8日上午約9時，華為商城顯示已有逾192萬人預訂；昨晨約9時半預約人數增至265萬，晚上7時半進一步增至逾310萬。MateXT在微博引起討論，有網民認為「預約勢頭強勁……確實引人注目，手機戰場每款新品都是挑戰，華為這步棋我感覺挺不錯」，亦有人認為三摺機是「小眾機」，期待旗艦機Mate70推出。華為把MateXT發布日定在蘋果發布會大半日後，開售日則為本月20日，料跟蘋果iPhone16相同。