花蓮地震生死一瞬間 礦工躲沙包待救 護士以身護嬰

花蓮7.2級強震，全台劇烈搖晃，經歷生死1分鐘，有礦工親睹同事被活埋，嚇得躲在沙包下徹夜難眠，有女教師返回倒塌大樓救貓慘遭壓死，有護士以身體護著初生嬰兒，有日本人驚訝從未遇過如此強烈地震，有老翁卻淡定坐在吊扇之下。 一名64歲姓王的礦工受困在和仁礦區一夜，他憶述地震一刻，大大小小的土石從天而降，像子彈那樣掃射，他們無處可逃，只能向後跑，跑到懸崖邊才躲過落石。他看到有人來不及逃跑，當場被土石壓住，但其他人不敢靠近施救，很多年輕工人第一次遇險，都嚇哭了。地震過後，所有對外道路被山泥堵塞，車輛毀損，一行7人合力將沙包堆起來，就躲在沙包內當緩衝，沒水沒電，原地待救。他們只帶了早餐上山，只好省著吃，不敢一次吃完，「一直搖、一直有落石，好像沒停過」。王男多年前在太魯閣燕子口工程區也經歷過921地震，今次整天頻繁的餘震，也讓身經百戰的他一夜難眠。



同事：遇難女教師善良 不殺生 有人脫險，也有人逃不過死神召喚。花蓮天王星大樓倒塌傾側，花蓮高農康姓女教師疑為救寵物貓返回大樓，慘遭瓦礫壓死。同校輔導室主任蘇延任哽咽說，康女很有活力，和學生關係很好，參加校運會，跑得比學生還快。蘇延任稱「她(康女)是非常尊重、熱愛生命的人」，他們在校內種菜，收成時清除菜蟲，只有康女會一隻一隻挑出來，不願意隨便殺掉，而是放生，所以很理解她回去救貓。她很聰明，救貓並非魯莽，是等到主震過後才回到現場，未料大樓就在餘震中倒塌。除了康女，一群護士也臨危施救。從閉路電視片段可見，台北一間產後護理中心，新生嬰兒室強烈搖晃，數名護士立即將所有嬰兒床集中到房間中央，再用身體和雙手緊緊抱著嬰兒床，防止溜走或翻倒。另有護士衝入支援，一起用身體守護新生嬰兒。可見護士們面露驚恐，但毫不猶疑以身體保護嬰兒。