花蓮地震｜台灣花蓮海域7.3級地震　25年來最強　宜蘭景點龜山島「龜首斷裂」(有片) (不斷更新)

花蓮地震｜宜蘭外海的龜山島，位於龜首的部分崩塌了一大塊。(網上圖片)

台灣花蓮對出海域今早(3日)7時58分發生7.3級地震，全台感覺強烈震動1分鐘，台北捷運停駛，及後於8時11分再發生6級餘震，在花蓮至少兩座建築物傾斜，照片顯示一幢5層高建築物傾斜，1樓的餐廳消失不見，消防正出動救援，暫未知有否傷亡；日本氣象廳發布海嘯警報，指沖繩本島、宮古島將會有3米高海嘯。今次花蓮地震是台灣25年來最強震。

台陸日菲發海嘯警報

【10:00更新】台灣氣象署發出海嘯警報；在中國內地，廈門、福州、深圳、杭州等地有震感，自然資源海嘯預警中心發出海嘯I級警報(紅色)；日本氣象廳亦向宮古島、沖繩本島等多地發海嘯警報，預計有3米高巨浪，菲律賓亦發布海嘯警報，23個地區可能受影響，呼籲沿岸民眾立即疏散到高地。