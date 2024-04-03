花蓮地震｜台灣花蓮海域7.3級地震　25年來最強　宜蘭景點龜山島「龜首斷裂」(有片) (不斷更新)

台灣花蓮對出海域今早(3日)7時58分發生7.3級地震，全台感覺強烈震動1分鐘，台北捷運停駛，及後於8時11分再發生6級餘震，在花蓮至少兩座建築物傾斜，照片顯示一幢5層高建築物傾斜，1樓的餐廳消失不見，消防正出動救援，暫未知有否傷亡；日本氣象廳發布海嘯警報，指沖繩本島、宮古島將會有3米高海嘯。今次花蓮地震是台灣25年來最強震。
台陸日菲發海嘯警報
【10:00更新】台灣氣象署發出海嘯警報；在中國內地，廈門、福州、深圳、杭州等地有震感，自然資源海嘯預警中心發出海嘯I級警報(紅色)；日本氣象廳亦向宮古島、沖繩本島等多地發海嘯警報，預計有3米高巨浪，菲律賓亦發布海嘯警報，23個地區可能受影響，呼籲沿岸民眾立即疏散到高地。
廣州鐵路部分線路臨時封鎖
【09:28更新】廣州鐵路表示，因應台灣花蓮縣海域發生7.3級地震，為確保列車及旅客安全，鐵路部門安排畬龍線、漳龍線、梅汕線、杭深線汕尾以東、甬廣高鐵汕尾以東(汕汕高鐵)臨時封鎖，滬昆高鐵部分列車調整運行區段。途經上述線路的部分旅客列車將出現不同程度晚點。
【09:20更新】網上有圖片顯示震度5級的宜蘭，其位於海外的著名景點龜山島，其「龜首」部分，崩塌了一大塊，落下大塊石塊時激起水花，所幸當時並無船隻靠近。
金門籲民眾緊疏散
【09:15更新】離島金門在強震過後亦收到海嘯警報，預計上午9時58分影響海峽沿海地區，呼籲民眾疏散至避難場所，或前往高處避難。
本港超過100名市民報告感震動
【08:45更新】香港天文台則指，震中位於花蓮之東南偏南約15公里，即距離香港之東北偏東約790公里，震源深度約10公里。本港有超過100名市民向天文台報告表示感到震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III(三)度，即室內有感，類似小型貨車駛過的震動。
在中國內地，廈門、福州、深圳、杭州等地有震感，自然資源部海嘯預警中心發出海嘯I級警報（紅色）。