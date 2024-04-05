花蓮7.2級地震 增至10死逾千傷

台灣花蓮周三發生7.2級大地震，昨發現一名行山人士的遺體，累計10人死亡；另有1,099人受傷、逾600人受困、38人失聯。當地至昨日已錄逾400次餘震，昨晚10時半花蓮近海再發生5.1級地震，震源深度10公里，當局提醒民眾不要掉以輕心。另外，一批被困太魯閣公園的當地和外國遊客，及工作人員昨安全獲救。

地震於周三早上7時58分發生，花蓮市內的天王星大樓傾斜倒塌，造成一名女住戶死亡。當局調查建築有否違規。花蓮地檢昨晚表示，完成初步採樣勘查，今日開始拆除時再確認混凝土塊及鋼筋強度是否足夠，釐清有無人為缺失或弊端。當局嚴禁住戶返家拿取財物。據悉，搜救人員在大樓倒塌後救出24人，但一名33歲康姓女教師，在第一次逃出13分鐘後再進入大樓內，約10秒後大樓再度倒塌，她與愛貓雙雙罹難。報道指，天王星大樓早在6年前的地震中，就曾因結構受損而被列為「黃單」危險建築物，修繕後獲解除。至於昨日尋回的65歲連姓行山人士，他與妻子和女兒一家三口行山，山崩時妻兒和其他行山人士及時逃脫生還，他卻被埋石塊下。其餘死者均是被落石壓中或掩埋身亡，包括斜坡工程人員和行山客。

35名受困酒店員工獲救 3傷1人雙腳骨折

今次大地震8線中橫公路受到重創，造成多人受困。航拍機片段可見沿路山壁崩落，有汽車被落石擊至變形，未知有否造成傷亡。有35名晶英酒店員工乘坐巴士上班，也受困於該公路，幸昨日全員獲救。當中一名男員工傷勢嚴重雙腳骨折，還有2人受輕傷。有獲救女員工回想當時景象，忍不住哭泣，指大家都「嚇破膽」。司機說：「剛要進入隧道，我車頭進去以後，後面被砸到，車頭都翹起來。」



蘇花公路中斷 港人繞路花多10小時回台北

有8名外籍遊客則在花蓮的光榮博物館參觀時遇地震，沒有網絡可跟外界聯繫，在山中過了一夜，全身沾滿泥沙，到了昨日中午遇到熱心民眾伸出援手載下山。有自駕遊的香港遊客向台媒稱，因蘇花公路中斷，只能繞去高雄回台北，整整多花了10小時車程。她稱，「昨晚不斷在震，我們昨晚都睡得不是很好，一直都是很淺眠，一震就醒來。」另有兩名來自歐洲的登山客則幾乎送命，其中一名法籍遊客說，地震幾秒鐘後，「被石塊和沙土淋了個滿頭，我幾乎無法呼吸」。他手腳擦傷，同行荷蘭籍遊客全身上下都是沙土。