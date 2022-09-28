花5萬找網紅直播帶貨 只得36人仔生意 食品公司入稟追討損失

近年不少公司都愛找名人、明星、網紅「直播帶貨」催谷銷量，但不是每場直播都一定能帶得動貨，香港資深藝人李國麟也曾「滑鐵盧」，直播8小時只得200元人民幣(下同)生意，成為「最慘帶貨明星」。上海一間食品公司更慘，早前為提高旗下急凍食品銷量，花5萬元聘用網紅直播帶貨，要求對方在45天內完成12萬元銷售額，否則按比例退款。結果該場直播只賣出3盒急凍水餃，銷售額36元，之後再無任何銷售記錄。涉事網紅所屬公司更「走數」兼「走佬」。

雙方約定45天內完成12萬元銷售額

上海虹口區法院在旗下微信公眾號透露，「華溪公司」去年4月與一間在抖音提供直播帶貨服務的傳媒公司，簽署帶有「對賭」性質的合約，約定由傳媒公司提供具影響力的網紅直播帶貨，於45天內完成12萬元的急凍食品總銷售額，服務費用5萬元；若未能完成目標，需按服務費及總銷售額相應比例退款。

網紅所屬公司拒按合約退款兼「走佬」

該場直播帶貨在去年9月18日進行，最終只賣出價值36元的3盒水餃。華溪公司隨後要求涉事傳媒公司按合約退款，未料涉事傳媒公司非但不退款，還「走佬」。華溪公司遂入稟虹口區法院，向涉事傳媒公司追討欠款。

案件獲法院受理後，涉事傳媒公司姓王實際控制人，竟偷偷變更工商登記，將自己的法定代表人身份，變更為他人。涉事傳媒公司更在庭上抗辯稱，公司及現任法定代表人都對涉事服務合約內容不知情，拒絕退款。

法院判涉事傳媒公司實得服務費15元

法院審理後認為，當事雙方所簽定的合約真實有效，對雙方均具法律約束力，涉事傳媒公司應當按照約定與華溪公司結算，抗辯無效。法院最終裁定，涉事傳媒公司實得服務費為15元，須向華溪公司退還49,985元。

微博網民熱烈討論這宗案件，稱「12一盒的水餃直接賣7元一盒他不香嗎？讓最終用戶獲得實惠多好！何必搞直播讓傳媒公司賺5元錢」、「我好奇他們的利潤有多大，12萬直接拿出5萬，銷售額42%給」、「哪個冤大頭花的36啊？神仙友情」、「誰買水餃在網上買？都保證不了水餃會不會化成麵糊」。

網民：明星光有名氣沒銷量也坑了不少公司

還有網民認為，「直播帶貨賣的根本不是產品，是主播本人的某種特質」、「那些一晚幾百萬幾千萬開始的幾百萬都是自己內部刷的」、「看直播，拼多多搜同款，幹嘛要買明星吹牛和有提成的，貴好多的啊，品質和拼多多一樣啊」。有網民更表示，「其實直播帶貨挺難的。陳小春三場直播，銷售額只有5,000」、「所以建議那些找明星代言的公司也要認真簽一下對賭協議。好多明星光有名氣沒有銷量也坑了不少公司」。

