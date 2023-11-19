英國租借大熊貓12月初全部回國　陽光與甜甜結束12年旅外生涯

據英媒《Sky News》17日報導，愛丁堡動物園裡的大貓熊「陽光」和「甜甜」的館舍即將在11月30日關閉，工作人員正在為這一對大貓熊12月初返回大陸做準備。

英國唯一一對來自中國的大熊貓「陽光」和「甜甜」，自2011年開啟旅英生涯，在愛丁堡動物園旅居12年後，即將在12月初返國。

並未在旅英12年間誕下幼崽

據英媒《Sky News》17日報道，愛丁堡動物園裏的大熊貓「陽光」和「甜甜」的館舍即將在11月30日關閉，工作人員正在為這一對大熊貓12月初返回中國做準備。

報道指，2011年12月，作為蘇格蘭皇家動物學會與中國野生動物保護協會達成的10年租借協議的一部分，「陽光」和「甜甜」被送抵愛丁堡，後來因新冠疫情導致協議延期2年。儘管經過繁殖，雌性熊貓「甜甜」與雄性熊貓「陽光」並未在旅英12年間誕下幼崽。