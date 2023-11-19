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中國
2023-11-19 16:45:27

英國租借大熊貓12月初全部回國　陽光與甜甜結束12年旅外生涯

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據英媒《Sky News》17日報導，愛丁堡動物園裡的大貓熊「陽光」和「甜甜」的館舍即將在11月30日關閉，工作人員正在為這一對大貓熊12月初返回大陸做準備。

英國唯一一對來自中國的大熊貓「陽光」和「甜甜」，自2011年開啟旅英生涯，在愛丁堡動物園旅居12年後，即將在12月初返國。

並未在旅英12年間誕下幼崽

據英媒《Sky News》17日報道，愛丁堡動物園裏的大熊貓「陽光」和「甜甜」的館舍即將在11月30日關閉，工作人員正在為這一對大熊貓12月初返回中國做準備。

報道指，2011年12月，作為蘇格蘭皇家動物學會與中國野生動物保護協會達成的10年租借協議的一部分，「陽光」和「甜甜」被送抵愛丁堡，後來因新冠疫情導致協議延期2年。儘管經過繁殖，雌性熊貓「甜甜」與雄性熊貓「陽光」並未在旅英12年間誕下幼崽。

旅美大貓熊也返回中國

蘇格蘭皇家動物學會執行長菲爾德（David Field）表示：「大自然界陷入危機，超過100萬個物種面臨滅絕危險。在此背景下，陽光和甜甜通過激勵數百萬人關心大自然，產生了令人難以置信的影響。」

菲爾德指出：「透過我們獸醫專家和飼養員團隊與愛丁堡大學合作展開的科學研究，我們為了解大貓熊的繁殖能力、飼養和護理作出了重要貢獻—這有助於我們努力保護這一中國神奇物種。」

據《美國之音》報道，英國並非唯一與大熊貓告別的國家，在11月稍早，旅美大熊貓「美香」、「添添」和「小奇跡」也返回中國。　

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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