英媒報中國093核潛艦供氧系統故障55船員恐全數罹難　北京：完全錯誤

北京否認稱其「完全錯誤」

《每日郵報》援引英國國防情報報道，解放軍核潛艦093-417號，8月21日在山東省附近黃海海域執行任務時，受困於自家布置，主要是為了誘捕英國與美國潛艦的鐵錨鍊條陷阱中，導致核潛艦氧氣供給系統發生災難性故障。核潛艦在6小時後才浮上水面，造成共55名船員中毒喪命。其中包括艦長薛永鵬及21名軍官、7名軍官學員、9名士官和17名水手。報道稱，該消息目前尚未獲得證實，北京否認有關該事件的公開臆測，稱其「完全錯誤」，並拒絕請求國際援助。英國皇家海軍則拒絕對此發表評論。

093型核潛艦服役近15年，艦艇長351英尺（約107米），配備魚雷，是大陸較現代化的潛艇之一，以其較低的噪音而聞名。據《上報》報道，093核潛艦8月下旬曾一度傳出在台海發生意外，大陸國防部10天後出面闢謠。不久後又有傳言指事故應發生在黃海，隸屬「北部戰區」的093型核潛艦「長征15號艇」，在黃海進行水下武器試射演練時發生意外，導致上百名官兵罹難。又有媒體報導，官兵家屬遲遲等不到原應在8月底返回基地的親人返家，才使得風聲走漏。俄羅斯2000年8月也曾發生過核潛艦事故，庫斯克號（Kursk）在水下演習時發生爆炸，造成118名官兵罹難。克里姆林宮起初也否認報導，並拒絕外國援助，造成了史上最大的潛水艇災難。

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