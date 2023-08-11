英媒：百度騰訊等恐華府加推禁令　內地科網巨頭投50億美元搶購Nvidia晶片　

記者陳怡伶／綜合報道

英媒《金融時報》報道，內地科網巨頭擔心美國將實施新的出口管制，正爭相向半導體大廠輝達（NVIDIA）訂購對於開發生成式AI人工智能相當重要的晶片，訂單價值更高達50億美元（約391億港元）。

所買A800晶片已是弱化版

報道引述數名知情人士說法指出，百度、TikTok母公司字節跳動、騰訊、阿里巴巴等網絡巨頭已下達價值10億美元（約78.2億港元）的訂單，以取得約10萬顆A800 GPU晶片，定於今年交貨。此外，另採購價值40億美元（約313億港元）的GPU晶片，定於2024年交付。

A800晶片是輝達A100晶片的弱化版。由於華府2022年下令禁止出口A100晶片至內地。輝達為內地市場推出A800版本，但A800的傳輸速度不如A100。

隨著這一年來AI人工智能愈發得到關注，輝達的GPU晶片能為大型生成式人工智能模型的研發提供計算能力，現已成為全球最熱門的商品。尤其是當ChatGPT取得成功後，這些內企正在開發本土的聊天機器人。