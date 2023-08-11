英媒：百度騰訊等恐華府加推禁令　內地科網巨頭投50億美元搶購Nvidia晶片　

記者陳怡伶／綜合報道
英媒《金融時報》報道，內地科網巨頭擔心美國將實施新的出口管制，正爭相向半導體大廠輝達（NVIDIA）訂購對於開發生成式AI人工智能相當重要的晶片，訂單價值更高達50億美元（約391億港元）。
所買A800晶片已是弱化版
報道引述數名知情人士說法指出，百度、TikTok母公司字節跳動、騰訊、阿里巴巴等網絡巨頭已下達價值10億美元（約78.2億港元）的訂單，以取得約10萬顆A800 GPU晶片，定於今年交貨。此外，另採購價值40億美元（約313億港元）的GPU晶片，定於2024年交付。
A800晶片是輝達A100晶片的弱化版。由於華府2022年下令禁止出口A100晶片至內地。輝達為內地市場推出A800版本，但A800的傳輸速度不如A100。
隨著這一年來AI人工智能愈發得到關注，輝達的GPU晶片能為大型生成式人工智能模型的研發提供計算能力，現已成為全球最熱門的商品。尤其是當ChatGPT取得成功後，這些內企正在開發本土的聊天機器人。
如缺貨就「沒辦法訓練任何大型聊天機器人」
由於擔憂拜登政府不斷實施新的出口限制，未來可能連舊款的晶片都無法採購，加上國際需求旺盛也可能引發缺貨，內地網絡公司正競相囤積A800晶片。一名不願具名的百度員工表示：「如果沒有這些輝達的晶片，我們根本沒辦法訓練任何大型聊天機器人」。一位輝達的經銷商表示：「經銷商手中的A800價格已經漲了50%以上」。
據2名知情人士透露，字節跳動許多小團隊致力於開發各種生成式人工智能產品，其中包括代號為「Grace」的AI聊天機器人，目前已進行到內部測試階段。字節跳動稍早為TikTok測試了一項生成人工智慧功能，名為「TikTok Tako」。
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