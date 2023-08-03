英方批評港區國安法　中方：奉勸英方放棄殖民舊夢

外交部駐港公署發言人強烈譴責和堅決反對英方對香港情況污名化，肆意抹黑一國兩制，粗暴干預香港事務和中國内政。外交公署批評有關報告混淆是非、顛倒黑白，戴着「灰黑濾鏡」看香港的「朗朗晴天」，抱持頑固偏見對香港事務說三道四，沒有公信力。發言人指中國政府治理香港的法律依據是中國《憲法》和香港《基本法》，絕非《中英聯合聲明》，指當中沒有任何條款賦予英國在香港回歸後對港承擔任何責任，而動輒將《中英聯合聲明》掛在嘴邊妄議香港事務，歪曲歷史和法理純屬無稽之談。

發言人形容「來說是非者，必是是非人」，英方最近在議會通過的《國家安全法案》，涵蓋領域之廣和執法之嚴無人能及，卻對中方維護國家安全的舉措「大潑髒水」，對香港民主人權狀況指鹿為馬，是赤裸裸的雙重標準。

發言人強調在港區國安法和新選舉制度下，香港「治」的局面不斷穩固，「興」的動能不斷積聚，前景更加璀璨。聲明中又指任何外部干預都動搖不了中國維護國家安全的意志，改變不了香港由亂及治、由治及興的歷史大勢。