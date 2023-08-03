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中國
2023-08-03 16:34:25

英方批評港區國安法　中方：奉勸英方放棄殖民舊夢

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英方批評港區國安法　中方：奉勸英方放棄殖民舊夢(資料圖片)

英國政府近日更新2023年《海外經營風險指南香港》，批評港區國安法和香港新選舉制度侵害港人的權利自由、違反《中英聯合聲明》外交部駐港公署發聲明，奉勸英方放棄「殖民舊夢」，停止自取其辱的鬧劇。

中方﹕英方戴着灰黑濾鏡」看香朗朗晴天

外交部駐港公署發言人譴責堅決反對英方對香港情況污名化肆意抹黑一國兩制，粗暴干香港事和中内政。外交公署批評有關報告混淆是非、倒黑白，戴着灰黑濾鏡」看香朗朗晴天，抱持固偏見對香港事務說三道四，沒有公信力。發言人指中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，絕非中英聯合聲明，指當中沒有任何條款賦予英國在香港回歸後對港承擔任何責任，而動輒將中英聯合聲明掛在嘴邊妄議香港事務，歪曲史和法理純屬無稽之談。

言人形容「來說是非者，必是是非人」，英方最近在議會的《家安全法案》，涵蓋領域廣和執法之嚴無人能及，卻對中方維護國家安全的水」，對香港民主人權狀況指鹿為馬，是赤裸裸的雙重標準。

發言人強調在港區國安法和新選舉制度下，香港「的局面不斷穩固，「興」不斷積聚，前景更加璀璨。聲明中又指任何外部干動搖不了中國維護國家安全的意志，改變不了香港由亂及治、由治及興的歷史大勢。

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