茂名7-11驚現「失身檸檬茶」廣告 官媒轟教唆犯罪

內地再有廣告「踩界」，甚至涉嫌教唆犯罪。有內地網民周一發文，指廣東茂名一間7-11便利店出現維他檸檬茶與mini酒的廣告，廣告語竟是「她不醉，沒機會」。網民紛紛質疑，「這不就是教人迷姦？失身檸檬酒茶？」、「能寫出這種廣告文，腦子有問題」、「成年人都懂啥意思，不要說甚麼思想的人看甚麼都有問題」。

廣東7-11致歉：涉事分店員工自行製作張貼

涉事7-11分店工作人員昨表示，「是我們自己弄上去的，我們老闆看到以後就撤下來了」。經營廣東地區7-11的「廣東賽壹便利店有限公司」今日發聲明致歉，強調涉事廣告是茂名地區極個別分店「在沒有上報公司總部審核並批准的情況下自行製作並張貼」，獲悉後已於昨日勒令相關分店立即撤下廣告，並按內部規定對相關員工作出處置。聲明又提到，會加強員工管理，杜絕類似情況再發生。