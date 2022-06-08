茂名7-11驚現「失身檸檬茶」廣告 官媒轟教唆犯罪

內地再有廣告「踩界」，甚至涉嫌教唆犯罪。有內地網民周一發文，指廣東茂名一間7-11便利店出現維他檸檬茶與mini酒的廣告，廣告語竟是「她不醉，沒機會」。網民紛紛質疑，「這不就是教人迷姦？失身檸檬酒茶？」、「能寫出這種廣告文，腦子有問題」、「成年人都懂啥意思，不要說甚麼思想的人看甚麼都有問題」。
廣東7-11致歉：涉事分店員工自行製作張貼
涉事7-11分店工作人員昨表示，「是我們自己弄上去的，我們老闆看到以後就撤下來了」。經營廣東地區7-11的「廣東賽壹便利店有限公司」今日發聲明致歉，強調涉事廣告是茂名地區極個別分店「在沒有上報公司總部審核並批准的情況下自行製作並張貼」，獲悉後已於昨日勒令相關分店立即撤下廣告，並按內部規定對相關員工作出處置。聲明又提到，會加強員工管理，杜絕類似情況再發生。
官媒評7-11廣告：杜絕擦邊，必須狠罰
官媒中新社旗下「國是直通車」發表評論，批評涉事廣告「為甚麼是『她』？為甚麼要『醉』？甚麼『沒機會』？背後所要表示的意思大多成年人都懂，不僅沒有底線，更涉嫌教唆犯罪」。「國是直通車」又指出，近年已出現不少「擦邊廣告」，「前有愚者捨本逐末自毀前程，後有『勇士』重蹈覆轍以身試法。事件發生後絕不是撤下廣告，道個歉而已。屢禁不止的背後必須反思的是，是管得不夠嚴，還是罰得不夠狠？杜絕擦邊，必須狠罰，以儆效尤」。
全國婦聯：追求美好感情要建立在雙方情願的基礎上
全國婦聯旗下《中國婦女報》亦指，「追求美好的感情是人之常情，但要建立在雙方情願的基礎上，指望著灌醉她來圖謀不軌，那可是想瞎了心了，甚至涉嫌違法犯罪，必將受到法律的懲罰」，而以此作為賣點賣廣告，「別說貨賣不出去，還會傷了企業信譽。無法想像甚麼樣的腦回路能出此等惡臭卑劣廣告」。