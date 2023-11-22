茅台踩過界｜延續醬香拿鐵風潮推新產品「茅台雞尾酒」　請周杰倫代言

內地興起一波「醬香拿鐵」風潮，締造超高銷量，除了拿鐵外，茅台公司如今乘勝追擊，推出了「茅台雞尾酒」，更請來天王周杰倫代言，希望透過不斷創新，抓住消費者的眼球。「茅台生態農業公司」與雞尾酒公司「MOJT莫其托」，20日在廈門舉辦「微醺時代」新品發表會，宣布推出共同研發的「貴州風味」系列雞尾酒，「茅台雞尾酒」請來天王周杰倫擔任產品代言人。

加入貴州藍莓汁及辣椒

今年茅台不斷進行跨界合作，除了醬香拿鐵外，還推出了茅台冰淇淋、酒心巧克力等，這回更主動參與產品研發，以全球排名前20的三種雞尾酒「血腥瑪麗、威士忌酸酒、新加坡司令」作為配方靈感，加入貴州丹寨縣的藍莓汁、辣椒發酵的紅三湯、貴州茅台酒，創造出全新滋味。茅台集團董事長丁雄軍表示，此次推出的「MOJT」系列雞尾酒，就是茅台順應市場趨勢，推動「賣酒」向「賣生活方式」轉變，所作出的重要嘗試，希望打破茅台產品穩重、商務的刻板印象，推動跨界合作，吸引更多年輕人關注茅台，挖掘潛在消費群體。目前該款茅台雞尾酒，共有三款口味，分別是「辛辣貝瑞」、「藍莓酸」、「藍莓絲令」，市場建議售價為每瓶539元人民幣，酒精濃度30%，單瓶規格為500ml，約可調製10到20杯雞尾酒。