茶飲熱潮如何令中國傳統茶文化煥然一新？

「茶馬古道」是中國古代著名貿易通道之一，推動中國茶文化走向世界。 如今，中國新茶飲正走出一條茶馬「新」道，年輕、創新、時尚等現代元素，為這個數千年歷史的傳統文化注入新活力。 文章出處：「當代中國」網站 中國新茶飲 傳統茶文化新表達

中國茶文化源遠流長。但現代社會節奏急促、競爭激烈，人們很難有空餘時間去品茶。隨着工業化興起，啤酒、可樂等飲品更能適應需求。 此外，對有的人來講，提起喝茶，腦海中浮現的是老人、茶杯，看似放鬆，但也缺乏新意和活力。 新茶飲變化多樣 市場規模逾3,500億

新茶飲是一種結合中國傳統茶文化與現代消費趨勢的創新品茶方式。 簡單來說，新茶飲以茶葉為基底，將水果、現榨果蔬汁、乳製品等一種或多種原料，在現場混合加工並製成全新的茶味飲料。 不少商家會標榜旗下的新茶飲產品真材實料、當季應節，加上種類、口味多元化，且不時與其他熱門IP聯名，故非常受消費者，尤其年輕人歡迎。 有指在新茶飲出現後，飲茶者的平均年齡由30歲降至18歲左右。 統計數據更顯示，中國新茶飲市場規模在2024年已超過3,500億元，同比增長6.4%，並且預計未來數年將維持穩定增長態勢。 新茶飲緊貼潮流 融合傳統與時尚

以2012年成立的喜茶為例，它是中國新茶飲品牌代表之一。起步之初，喜茶以原葉茶與鮮奶芝士混合製作的全新飲料「芝士茶」打響名堂，棄用當時主流的茶粉、茶末和奶精。 喜茶維持茶的基底不變，同時致力滿足消費者的日新月異的口味追求，及後又成功把握大眾追求健康的趨勢，推出「超級植物茶」，再一次改變新茶飲的產品方向。 中國另一個新茶飲品牌茶顏悅色，除了以優質產品吸引顧客，更致力將「中國風」作為品牌定位。茶顏悅色以古文為產品命名，紅茶稱為「紅顏」、綠茶稱為「麋紗綠」、奶蓋茶稱為「荳蔻」等。 茶顏悅色的商標是一位手持紈扇的古裝女子，配合標語「越中國，更時尚」，將傳統文化與時尚相融合。 中國茶文化列入非遺 新茶飲傳承傳統文化

2022年11月，「中國傳統製茶技藝及其相關習俗」被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄。 適逢近年來新茶飲爆炸性的發展及增長，中國茶文化的應用場景開拓得更廣闊。列入非遺，對於傳承中國茶文化，以及促進產業結構提升等，都有極大的鼓舞作用。相信在新式茶飲的進一步推動下，中國茶文化將得到更好地發展及傳承。