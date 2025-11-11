荒野求生挑戰賽開賽33日「冷美人」成15強唯一女性瘦了11磅

湖南張家界七星山近日舉行一場荒野求生挑戰賽備受網友關注。目前該挑戰賽已進行至第33天，場上僅剩14名男性和1名女性選手仍在堅持。 100名選手「絕地求生」 綜合媒體報道，這個吸引眾多網友圍觀的荒野求生賽事自10月8日起開賽，集結了100名來自各地的生存愛好者。參賽者僅能攜帶一把柴刀，所穿衣物為普通款式，禁止攜帶任何特製物資或額外補給，需在野外40天內完成搭建庇護所、淨化水源、食物採集等任務，上演真實版「絕地求生」。經過一個多月的激烈角逐，目前僅剩14名男性和1名女性選手仍在堅持。

冠軍可獲最少20萬人民幣 據了解，決賽中生存40天以上且堅持最久者為冠軍，可獲得20萬元人民幣（約21.8萬港元）獎金；七星山景區董事長為鼓勵選手，額外加碼20萬元人民幣獎金，進入決賽的10人每人可先得2萬元人民幣獎金；非冠軍選手則按堅持時長獲生存天數獎，堅持10天獎2,000元人民幣，20天獎6,000元人民幣，30天獎1萬元人民幣，每多撐10天加5,000元人民幣，但中途退賽則獎金歸零。 一名95後女選手「冷美人」成為唯一留存的女性，其在荒野中堅韌表現引發網友關注。據介紹，「冷美人」來自雲南，自開賽以來已瘦5公斤，手指與嘴唇因山上低溫、缺水環境開裂，灰頭土臉模樣與賽前判若兩人。即便如此，「冷美人」仍熟練在山中採集野果、野菜充飢，還通過生火煮熟食物。其沉穩表現被網友稱為「荒野鏗鏘玫瑰」。但據傳其已12天未開口說話。