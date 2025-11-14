荒野求生挑戰賽「冷美人」嘔吐暈倒送院　因營養不良退賽

湖南張家界七星山荒野求生挑戰賽中唯一女選手「冷美人」於11月14日因營養不良被送院，未能通過體檢而退賽。這名堅持了30多天的熱門選手在賽事中展現了驚人毅力，即使在生理期也不放棄，最終卻因身體狀況不得不離開比賽。

綜合媒體報道，「冷美人」本名楊朝芹，來自雲南臨滄。在參賽期間，她曾在生理期第二天就開始比賽，因勞累導致經期延長8天。賽事方僅為其提供衛生棉和濕紙巾，並無其他特殊照顧。第36天時，她因生理期劇痛在地上打滾，誤以為是腸阻塞，雖然痛哭但仍堅持不放棄。最終，她因嘔吐暈倒被送院，診斷結果為營養不良，未能通過體檢而退賽。

開賽36日終棄賽

張家界七星山總經理田健兵在接受媒體採訪時表示，冷美人是他最佩服的選手，「女選手能夠堅持到現在非常不容易。」據賽事工作人員介紹，「冷美人」吊鹽水補充營養後，已無大礙。