荒野求生挑戰賽「冷美人」嘔吐暈倒送院　因營養不良退賽

湖南張家界七星山荒野求生挑戰賽中唯一女選手「冷美人」於11月14日因營養不良被送院，未能通過體檢而退賽。這名堅持了30多天的熱門選手在賽事中展現了驚人毅力，即使在生理期也不放棄，最終卻因身體狀況不得不離開比賽。
綜合媒體報道，「冷美人」本名楊朝芹，來自雲南臨滄。在參賽期間，她曾在生理期第二天就開始比賽，因勞累導致經期延長8天。賽事方僅為其提供衛生棉和濕紙巾，並無其他特殊照顧。第36天時，她因生理期劇痛在地上打滾，誤以為是腸阻塞，雖然痛哭但仍堅持不放棄。最終，她因嘔吐暈倒被送院，診斷結果為營養不良，未能通過體檢而退賽。
開賽36日終棄賽
張家界七星山總經理田健兵在接受媒體採訪時表示，冷美人是他最佩服的選手，「女選手能夠堅持到現在非常不容易。」據賽事工作人員介紹，「冷美人」吊鹽水補充營養後，已無大礙。
在參賽期間，「冷美人」曾因其堅韌精神和獨特語錄爆紅，她的「越是絕境，姐越冷靜」成為標誌性口號。參賽14天後，她瘦成閃電，在山中採野果、野菜充飢，手指嘴唇開裂，「灰頭土臉」的樣子與賽前判若兩人。10月24日接受記者探訪時，她表示：「不預判自己能堅持多久，能過一天是一天」，「很多野菜野果都不認識，會淺試一下，不能吃趕緊催吐漱口，能吃下次就繼續吃。」她同時提醒：「這種方法很危險，大家不用嘗試。」
據悉，張家界「七星山·駱駝杯」國際極限荒野求生挑戰賽第二季在七星山景區露營基地開賽。在荒野中堅持時間最久者將贏得冠軍，並獲得20萬元人民幣獎金。此外，賽事還設置了《10天生存任務獎》，以10天為一個生存任務周期，選手完成任務後可選擇領獎退賽或繼續挑戰。
賽事餘下14名男性參賽者
10月28日，賽事承辦方「老六荒野」在直播中透露：第3季冠軍獎金將提高至50萬元，目前報名尚未開始。同時，承辦方向爆火選手「冷美人」拋出橄欖枝，稱賽事結束後，景區願為她提供工作崗位。
目前，比賽還剩14名選手，均為男性。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章