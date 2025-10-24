荷蘭以國安為由接管安世半導體　中國分部拒高層免職令

安世半導體中國有限公司（簡稱「安世中國」）23日發布聲明表示，近期荷蘭總公司單方面免去張秋明銷售市場副總裁職務決定，在內地法域下不發生法律效力。 據官方《環球時報》報道，「安世中國」23日發布「關於安世半導體全球銷售與市場副總裁張秋明先生任職效力的鄭重聲明」表示，為確保安世半島體在全球以及中國市場業務連續性與管理穩定性，依照中國相關法律法規及行政指導精神，「安世中國」就近期荷蘭總部單方面免去張秋明先生銷售市場部副總裁職務一事，正式聲明四點：一、荷蘭總部相關決定在中國境內不具備法律效力；二、張秋明先生職務身分保持不變；三、張秋明先生職權範圍內的行為代表「安世中國」；四、「安世中國」業務營運一切正常。

罔顧契約精神及中國法律 聲明強調，當前爭議源於外國政府及荷蘭安世半導體部分別有用心人士罔顧契約精神及中國法律，干擾公司正常運營並無端製造混亂紛爭，置公司利益、股東權利和客戶權益於不顧。 目前，安世中國所有業務活動、生產運營及對外合作均在法律與管理制度框架下有序、正常開展，不受任何外部單方面決定的影響。安世中國完全有能力確保業務的連續性與穩定性。