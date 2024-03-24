莫斯科恐襲｜習近平致電普京慰問　內地網民留言「俄羅斯加油」

俄羅斯遭遇20年最嚴重恐怖襲擊，國家主席習近平23日上午向俄國總統普京致電慰問電，向遇難者表示深切哀悼，並強調中方反對一切形式的恐怖主義，堅定支持俄羅斯政府維護國家安全穩定的努力。

伊斯蘭國承認責任

據悉，位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯克（Krasnogorsk）的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）驚傳恐怖襲擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，調查部門指已超過200人死傷，極端組織伊斯蘭國（IS）則對外宣稱犯案。

據《新華社》報道，3月23日，國家主席習近平就俄羅斯莫斯科州一音樂廳發生嚴重恐怖襲擊事件，造成重大人員傷亡，向俄羅斯總統普京致慰問電。習近平強調，中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖襲擊行為，堅定支持俄羅斯政府維護國家安全穩定的努力。