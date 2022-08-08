華春瑩稱「味覺不說謊」　以台北餃子拉麵店證屬中國一部份

如何解釋台灣是中國的一部份，中國外交部發言人的華春瑩有新解讀方法。她在周日(7日)晚，於Twitter發布兩張相，指根據內地的百度地圖，在台北有38間山東餃子店以及67間山西刀削麵，指「味覺不會騙人」，所以這證明台灣是中國的一部份。

華春瑩昨晚在Twitter發文：「百度地圖顯示，台北有38間山東餃子店以及67間山西刀削麵，味覺是不會騙人的。台灣永遠都是中國一部份。失散多年的孩子終要回家」。

不過華春瑩的解讀在Twitter就不是所有網民都認同，有網民指出，在南京有60多間日本菜館。亦有網友問，北京城內麥當勞以及肯德基的數量是多少。亦有台灣網民指，台北有逾百間日式拉麵，而且不少更是人龍很長的人氣食肆，質疑這種說法是否適當。