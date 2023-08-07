華為傳註資本15億元人民幣成立地產公司　知情人：只對內不對外

大陸科技巨頭華為要進軍房地產業了嗎？傳出最新成立東莞棠雅實業投資，註冊資本15億元人民幣，主營住房租賃、非居住房地產租賃、園區管理服務等。有知情人士向陸媒透露，該公司主要承擔建設、管理園區配套人才房功能，無對外拓展房地產業務屬性。

東莞棠雅實業投資有限公司成立

據「天眼查」顯示，8月3日，東莞棠雅實業投資有限公司成立。該公司註冊資本15億元人民幣，註冊地址位於廣東東莞塘廈鎮，公司法定代表人和董事長為王路。股東資訊顯示，華為投資控股有限公司持有該公司100%股權，為控股股東。綜合陸媒報道，華為方面曾多次表態不會開發房地產，早在2019年，華為旗下另一家全資子公司東莞綠苑實業曾斥資8.45億元人民幣，拍下了廣東東莞松山湖一宗約12萬平方公尺的商住用地，不過根據當時訊息，這塊商業用地主要用於松山湖園區重點及高端企業總部人才房配套專案。

而對於最新成立的地產公司，據e公司報導，有知情人士稱，該公司主要也是承擔建設、管理園區配套人才房功能，無對外拓展房地產業務屬性。不過，近年來隨著數位經濟的快速發展，全屋智慧市場潛力巨大，華為在房地產科技發展、智慧化轉型等方面正持續佈局。據悉公司自2021年推出全屋智慧1.0後，目前已反覆運算至全屋智慧4.0。

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