華為對美國鬆綁遏制不抱幻想　輪值董事長徐直軍：國產晶片再落後都要用

記者李宗芳／綜合報道
華為新機Mate 60 Pro，內建麒麟9000S處理器，由中芯國際7納米製程打造，被視為突破美國封鎖，華為輪值董事長徐直軍日前在演講中坦言國產晶片相比國外確有差距，但對美國鬆綁遏制不抱任何幻想，只有大規模使用國產晶片，才能慢慢追上去。
綜合內媒報道，9月15日，由湖南省人民政府、工業和資訊化部共同主辦的2023世界計算大會在湖南長沙舉行，徐直軍出席大會並在演講中談及晶片及對打造自主的計算產業生態的看法。
指大規模使用才有望進帶動進步
徐直軍認為，內地半導體製造工藝將在相當長時間處於落後以及追趕的狀態，只有大規模使用內地生產的晶片、服務器、PC機，才有可能拉動整個計算產業的進步和發展，堅定不移地打造計算生態，通過生態的繁榮才可能實現可持續增長。
儘管相比國外生產的仍有差距：「但如果不去用，這個差距永遠是差距，落後永遠是落後。但是如果大規模去使用它，就可能拉動和推動我們整個技術的進步、產品的進步，然後慢慢追上去」。
稱國產化的東西還在小學水準
徐直軍稱：「如果說我們的對手是一個博士水準，我們儘管是國產化的東西，但還在小學水準，那要攻擊和竊取資訊是相當簡單的......國產化不等於安全，只有把能力提升才真正具備安全的能力」。
徐直軍指出，目前已經有600多個中國實體被列入美國政府制裁清單，其中覆蓋了晶片、硬件、軟件、演算法以及應用等。
同時，從設計工具、材料到製造設備、晶片產品，均受到了出口管制的影響：「獲取先進晶片或先進計算系統存在挑戰，或者說根本不可能獲得。從我們這麼多年的經驗和對未來的判斷來看，這是長期的，我們不可能抱有任何幻想」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章