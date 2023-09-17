華為對美國鬆綁遏制不抱幻想　輪值董事長徐直軍：國產晶片再落後都要用

記者李宗芳／綜合報道

華為新機Mate 60 Pro，內建麒麟9000S處理器，由中芯國際7納米製程打造，被視為突破美國封鎖，華為輪值董事長徐直軍日前在演講中坦言國產晶片相比國外確有差距，但對美國鬆綁遏制不抱任何幻想，只有大規模使用國產晶片，才能慢慢追上去。

綜合內媒報道，9月15日，由湖南省人民政府、工業和資訊化部共同主辦的2023世界計算大會在湖南長沙舉行，徐直軍出席大會並在演講中談及晶片及對打造自主的計算產業生態的看法。

指大規模使用才有望進帶動進步

徐直軍認為，內地半導體製造工藝將在相當長時間處於落後以及追趕的狀態，只有大規模使用內地生產的晶片、服務器、PC機，才有可能拉動整個計算產業的進步和發展，堅定不移地打造計算生態，通過生態的繁榮才可能實現可持續增長。

儘管相比國外生產的仍有差距：「但如果不去用，這個差距永遠是差距，落後永遠是落後。但是如果大規模去使用它，就可能拉動和推動我們整個技術的進步、產品的進步，然後慢慢追上去」。