華為整頓違規招聘 多名產品線負責人被開除

內地科技巨頭華為周一（10日）在內部通報，多名產品線負責人在招聘非僱員過程中存在徇私舞弊行為，多人存在通過出賣公司訊息資產獲利的情況，涉及72名正式員工及19名非僱員。公司研究後決定開除涉事人員，並要求其退回非法獲利、賠償公司損失。(路透社)

內地科技巨頭華為周一（10日）在內部通報，多名產品線負責人在招聘非僱員過程中存在徇私舞弊行為，多人存在通過出賣公司訊息資產獲利的情況，涉及72名正式員工及19名非僱員。公司研究後決定開除涉事人員，並要求其退回非法獲利、賠償公司損失。所謂「非僱員」是指不屬於華為的正式編制員工，而是與華為有項目合作關係、但勞動合約在第三方的員工。

內地科技巨頭華為周一（10日）在內部通報，多名產品線負責人在招聘非僱員過程中存在徇私舞弊行為，多人存在通過出賣公司訊息資產獲利的情況，涉及72名正式員工及19名非僱員。公司研究後決定開除涉事人員，並要求其退回非法獲利、賠償公司損失。

網傳信息顯示，華為內部被曝存在外包崗位招聘作弊產業鏈，由招聘人員通過替考、泄露考題等方式協助應聘者作弊，如作弊考生能成功入職，再從其每月工資中收取一定比例回扣。網傳聊天記錄截圖顯示，如作弊考生能成功入職，以三年工作年限，每月工資1.5萬元為例，協助作弊的招聘人員將每月從入職的作弊考生工資中收取3000元，收取時間為1年。

華為經審計發現，ICT（資訊與通訊科技）產品與解決方案，半導體業務部、人力資源管理部、ICT銷售與服務部、終端BG（事業群）、質量與流程IT（資訊科技）部多人在非僱員人員選擇業務中，存在自身參與替考、安排別人代考、向候選人泄題等違規行為。通報指，這些行為嚴重違反了《華為員工商業行為準則》及公司相關業務管理要求。

網傳任正非親赴成都封樓抓人消息不實

華為成都研究所有員工向內媒透露，此次通報主要涉及‌華為成都研究所的數據存儲部門，此次通報除名辭退或通報批評的有62人，而整個數據存儲業務有100多人，很多部門基本全開除，但網傳行政總裁任正非親赴成都、封樓抓人等消息不實。內媒亦指出，網傳開除數百甚至上千人資訊屬於誇張不實資訊。