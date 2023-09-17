華為校園徵才「抽獎送Mate 60」　吸引2000人提前1小時霸位

記者李宗芳/綜合報道

華為新機Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+上個月底開賣，引爆搶購熱潮，網傳華為日前在黑龍江哈工大秋季校園徵才現場，祭出抽獎送Mate 60，原定500人的會場，湧入約2000人，甚至得提前1小時霸位。

已啟動2024應屆生全球招聘

據《中關村在線》報道，華為2024屆應屆生招聘對象為2024年1月1日至2024年12月31日期間，畢業於內地高校的應屆本科生與碩士研究生，以及2023年1月1日至2024年12月31日期間畢業的博士生及海外高校畢業的留學生。

華為此次校招不單單面向內地，還面向全球。9月份起華為已啟動2024應屆生全球招聘，已開通簡歷投遞通道，提供包括研發、銷售、審計、法務、供應鏈等8個大類崗位，工作地點在深圳、北京、上海、杭州、東莞、蘇州等多個城市。