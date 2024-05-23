華為雄霸首季全球摺疊手機市場　所佔份額按年增257%

22日，有機構報告稱，2024年第一季度華為（HUAWEI）登頂全球摺疊式智能手機市場，年增257%，此外前5名中除了華為，還有3家中企上榜，包括榮耀、vivo和OPPO。

內地市場年增94%

據內媒《IT之家》報道，Techinsights表示，2024年Q1，華為領跑全球摺疊智慧型手機市場，尤其是在書本式摺疊手機類別中。三星（Samsung）和榮耀（HONOR）緊跟在後。聯想摩托羅拉（Motorola）憑藉其翻蓋式RAZR系列產品實現了快速成長，排名第4。中興（ZTE）作為來自中國的新玩家，在日本市場推出了一款新的翻蓋式摺疊手機，排名第5。

據報道，中國內地市場整體摺疊手機市場年增94%，其中大部分為橫向書本式摺疊手機；北美市場年增143%，其中大部分為豎向翻蓋式摺疊手機手機，摩托羅拉份額超越三星，佔據第3名。