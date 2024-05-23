華為雄霸首季全球摺疊手機市場　所佔份額按年增257%

22日，有機構報告稱，2024年第一季度華為（HUAWEI）登頂全球摺疊式智能手機市場，年增257%，此外前5名中除了華為，還有3家中企上榜，包括榮耀、vivo和OPPO。
內地市場年增94%
據內媒《IT之家》報道，Techinsights表示，2024年Q1，華為領跑全球摺疊智慧型手機市場，尤其是在書本式摺疊手機類別中。三星（Samsung）和榮耀（HONOR）緊跟在後。聯想摩托羅拉（Motorola）憑藉其翻蓋式RAZR系列產品實現了快速成長，排名第4。中興（ZTE）作為來自中國的新玩家，在日本市場推出了一款新的翻蓋式摺疊手機，排名第5。
據報道，中國內地市場整體摺疊手機市場年增94%，其中大部分為橫向書本式摺疊手機；北美市場年增143%，其中大部分為豎向翻蓋式摺疊手機手機，摩托羅拉份額超越三星，佔據第3名。
榮耀年增480%
就品牌全球份額來看，摩托羅拉年增1250%，榮耀年增480%，vivo年增331%，華為年增257%，小米年增41%，三星年減25%，OPPO年減70%。
據公開資料，榮耀最初是華為於2011年9月作為華為旗下產品線系列推出的一個子品牌，之後於2013年12月16日開始獨立運作，2020年11月17日，榮耀被華為剝離出售給由多家公司機構組建的深圳智信新資訊科技有限公司。
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