華為電動車問界M7 追撞前車起火3死 家屬聲稱自動煞車沒啟動 問界有回應

華為與車企賽力斯聯手打造的問界(AITO)旗下一輛M7 Plus，本月26日在山西追撞前車導致起火，車上3人全部不幸罹難，包括一名兩歲小童。家屬對問界提出多項質疑後，問界隨即回應澄清，同時承諾會為家屬提供一切可能的支持。事件在微博引發討論。

事發在4月26日，據報涉事的問界M7當時正在山西一高速公路的最內側快線車道行程，期間一輛灑水車在沒有發出警示的情況下突然減速，該輛問界M7收掣不及從後撞向灑水車。涉事問界M7之後起火，車上3人不幸罹難。