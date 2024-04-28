華為電動車問界M7 追撞前車起火3死 家屬聲稱自動煞車沒啟動 問界有回應

華為與車企賽力斯聯手打造的問界(AITO)旗下一輛M7 Plus，本月26日在山西追撞前車導致起火，車上3人全部不幸罹難，包括一名兩歲小童。家屬對問界提出多項質疑後，問界隨即回應澄清，同時承諾會為家屬提供一切可能的支持。事件在微博引發討論。
事發在4月26日，據報涉事的問界M7當時正在山西一高速公路的最內側快線車道行程，期間一輛灑水車在沒有發出警示的情況下突然減速，該輛問界M7收掣不及從後撞向灑水車。涉事問界M7之後起火，車上3人不幸罹難。
家屬事後對事故提出幾項質疑，包括為何以灑水車會佔用快線、為何涉事問界M7的AEB(主動煞停系統)及GAEB(異型障礙物自動緊急制動)無發揮作用，同時質疑「為甚麼保護那麼好，電池還是起火了？安全氣囊為何沒有做到保護？」另有片段顯示，救援人員事發後打破車窗救人，令網民質疑車門是否打不開。
華為電動車｜入門版未搭載高階智慧駕駛輔助系統
問界周日發表聲明，強調會向家屬提供一切可能的支持，並澄清家屬的質疑。聲明指，目前的調查結果發現，事發車型是入門非智駕版，未搭載華為高階智慧駕駛輔助系統；而非智駕版「AEB」的工作範圍是在4-85km/h，涉事車輛碰撞時的115km/h時速，已經遠超AEB觸發範圍。
華為電動車｜聲明︰電池包特性正常 安全氣囊正常打開
問界的聲明又指，涉事車輛動力電池包特性正常，代表不存在電池自燃情況，具體的起火原因，還需等待交警部門調查結果。聲明亦強調，事故發生時，涉事車輛安全氣囊正常打開，不存在安全氣囊未工作的情況。
對於有部分網民質疑涉事車輛撞車後，車門是否不開，有內地報道引述問界客服回應，指目前大部分車輛無自動解鎖功能，事故中的司機及乘客當時已失去意識，無法從車內打開車門，不管是否有隱形門把手，外部施救只能砸車窗。