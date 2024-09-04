華為預告推全球首款三摺屏手機Mate XT

中國手機生產商華為下周二舉行新品發布會，網上先發放內地女星楊冪等名人拍攝的廣告，預告會推出全球首款三摺屏幕手機。網上也流傳一些三摺機的圖樣，以及華為常務董事余承東使用三摺機的照片。

余承東周一和周二接連在社交平台微博發帖文，稱「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了！這是別人想到但做不到的劃時代產品，5年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實。華為巔峰之作，敬請期待！」翌日宣布華為旗下「非凡大師」品牌新成員Mate XT即將登場，相信是新的三摺機。楊冪等人所拍的預告片並未展示新手機的樣貌，僅以手勢形容三摺，強調摺起後很薄。