華為預告推全球首款三摺屏手機Mate XT

中國手機生產商華為下周二舉行新品發布會，網上先發放內地女星楊冪等名人拍攝的廣告，預告會推出全球首款三摺屏幕手機。網上也流傳一些三摺機的圖樣，以及華為常務董事余承東使用三摺機的照片。
余承東周一和周二接連在社交平台微博發帖文，稱「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了！這是別人想到但做不到的劃時代產品，5年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實。華為巔峰之作，敬請期待！」翌日宣布華為旗下「非凡大師」品牌新成員Mate XT即將登場，相信是新的三摺機。楊冪等人所拍的預告片並未展示新手機的樣貌，僅以手勢形容三摺，強調摺起後很薄。
華為｜網上流傳余承東用三摺機
網上流傳余承東今年8月被拍到在飛機上打開三摺手機使用的照片，如平板電腦一樣；也有他手握屏幕摺起三層的照片，手機外觀看來並不厚。有網紅則上載Mate XT樣子的照片，未知真假。有輿論揣測基於三摺屏的獨特點，Mate XT的售價或跨越2萬元(人民幣、下同)門檻，也有網民說或會炒至5萬元一部。華為去年推出Mate X5，基礎版與典藏版分別定價12,999元起和15,999元起，預訂時已火紅，上市後更供不應求，二手機也受追捧。
華為｜新品發布會與蘋果打對台
報道指，華為早在2022年已申請了多項三摺屏相關專利，並於今年2月21日申請一項名為「折疊屏設備」專利，展現了一種三次折疊的新形態電子設備。華為及鴻蒙的新品發布會下周二(10日)下午2時30分舉行，而iPhone手機生產商蘋果的秋季新品發布會則在北京時間10日凌晨1時舉行，兩者可說是打對台。內地網民也十分期待華為推出的新品。