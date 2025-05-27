華為高層余承東疑被拍到開車睡覺 深圳警：拍片睡覺均違規(有片)

網傳影片顯示，疑似余承東的男子當時頭部低垂近20秒，雙手未握住軚盤，被質疑在睡覺或低頭看手機。一旁路過的車主 響咹並喊話：「余總，睡着了？」對方抬頭揮手，並搖下車窗微笑回應。

近日有網民拍攝到，內地科企華為常務董事兼終端BG董事長余承東駕駛問界M8電動車行駛時頭部低垂近20秒，未握軚盤，被質疑「開車睡覺」違反交通規則。另外，拍片者也疑似邊開車邊拍片，同樣也違反了交通規則。深圳交警周一（26日）回應，開車過程睡覺或玩手機等行為影響安全，並不允許，但未說明是否已介入調查。

網傳影片顯示，疑似余承東的男子當時頭部低垂近20秒，雙手未握住軚盤，被質疑在睡覺或低頭看手機。一旁路過的車主響咹並喊話：「余總，睡着了？」對方抬頭揮手，並搖下車窗微笑回應。眾多網民質疑稱，開車睡覺已經違反交通規則。另外，拍片者也疑似邊開車邊拍片，同樣也違反了交通規則，紛紛要求深圳交警對該事件進行調查處理。

深圳交警工作人員稱，若司機開車過程中存在睡覺或玩手機等行為，會影響行車安全，是不允許的。針對網傳余承東疑開車睡覺的情況，目前深圳交警是否已介入調查，警方工作人員表示需查詢後台，有結果再由專人答覆。

問界：不建議

問界客服則回應，開車睡覺是不建議的。問界M8是L2級輔助駕駛，行駛中需要手握軚盤，並目視前方，如有分神的情況，車輛會有提醒。

據深圳法規，手動操作手機、電子設備或者有其他妨礙安全駕駛行為的，處人民幣300元罰款。其中，妨礙安全駕駛的行為包括睡覺、玩手機、抽煙等。

