中國
2025-12-27 15:45:01

華為「奧林帕斯獎」懸賞300萬　聚焦AI時代數據處理難題

華為2025年奧林帕斯難題。（圖／翻攝微信公眾號「華為數據存儲」）

華為第六屆奧林帕斯獎26日正式啟動全球徵集。今年依舊設置了300萬元人民幣（約332萬港元）獎金池，聚焦解決AI時代的存儲難題。

自2019年起設立

據《極光新聞》27日報道，「奧林帕斯獎」由華為自2019年起設立，旨在牽引全球數據存儲領域基礎理論研究方向，突破關鍵技術難題，加速科研成果產業化，實現產學研合作共贏。自獎項設立以來，已吸引全球12個國家的超過320名學者參與，共評出6個奧林帕斯獎和18個奧林帕斯先鋒獎。

據介紹，今年設置了2個奧林帕斯獎，每個獎金100萬元人民幣（約111萬港元）；5個奧林帕斯先鋒獎，每個獎金20萬元人民幣（約22.1萬港元），獲獎人或團隊將與華為建立技術交流渠道並獲得科研助力。

向Agent智能應用演進

華為稱，隨着AI技術的發展，傳統應用正在向Agent智能應用演進，數據不僅在規模上持續增長，數據的留存、管理與應用方式也在發生改變。

本屆奧林帕斯獎將聚焦解決AI時代數據處理的算力開銷大、協議堆疊（Protocol stack）複雜、知識庫構建難、推理效率與精度衝突、存儲成本激增等問題，面向全球科研工作者公開徵集解題之道。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

