華為2026年戰略曝光 孟晚舟：AI時代新征程已開啟

華為技術有限公司輪值董事長孟晚舟昨日（12月30日）發布題為《追風趕月莫停留，平蕪盡處是春山》的2026年新年致辭，強調智能化變革浪潮奔湧，這是華為面臨的長期戰略機遇。她指出，人工智能技術正加速與行業知識融合，從單點效率提升轉向對企業核心業務的系統性價值重構。 孟晚舟在致辭中回顧2025年成果，華為已協助運營商建設5G-A網路，為6000萬用戶提供極速網路聯接體驗。在生態夥伴支持下，鴻蒙生態體驗加速從「可用」到「好用」，鴻蒙5.0以上終端設備超過3600萬台。攜手車企夥伴，乾崑智能駕駛累計為140多萬輛乘用車裝上智慧大腦，輔助駕駛里程近70億公里。 此外，鯤鵬已發展6800多家合作夥伴、380萬開發者，openEuler系操作系統累計裝機量超過1600萬套。昇騰已發展3000多家合作夥伴、400萬開發者，Atlas 900超節點規模服務於互聯網、金融、運營商、電力等行業，共同構牢算力根基。

孟晚舟表示，2026年華為將聚焦七大主戰場，包括強化行業垂直作戰，發揮「大雜燴」優勢深耕行業，使能千行百業智能化轉型；構建開源開放的鯤鵬昇騰生態，推動集群與超節點技術普惠，構築堅實的AI算力底座；以「水戰略」激發管道流量，AI融入通信網路，從聯接躍遷到「智聯」。 此外，鴻蒙智行和乾崑智駕助力車企規模上量，打造安全舒適的駕駛或乘車體驗；重構AI數據中心，讓每瓦特產出更多Tokens；液冷超快充。