華為Mate 60 Pro手機支持雙向衛星通話 月花10元能「救命」？

華為重返手機戰場，推出新款5G手機Mate 60 Pro系列，據報採用中國晶片製造商「中芯國際」7納米晶片「麒麟9000s」，被視為中國突破美國技術封鎖的最佳證明。除了晶片規格備受關注，華為Mate 60 Pro系列提供衛星電話功能也引起外界熱議。如何才能實現用手機打衛星電話？衛星通話如何收費？甚麼時候才需要用到衛星電話？
華為手機衛星通訊：從單向到雙向 從短訊到通話
衛星定位是大眾日常生活中經常用到的功能，地圖導航軟件就是其中之一。那麼甚麼是衛星通訊？是指移動終端通過電磁波直接與衛星連接，由衛星作為中繼進行的通訊。在沒有流動網絡和Wi-Fi 覆蓋的情況下，如偏遠山區、海島、沙漠、抗災救險等場景，用戶也可靠衛星訊號傳送求救訊息。近年應用於大眾智能手機上的衛星通訊功能，包含衛星短訊和衛星電話。蘋果iPhone 14系列和華為Mate 50系列，均提供衛星短訊功能。華為Mate 50系列通過北斗衛星的「短報文」實現衛星通訊，只能發送文字訊息，短訊長度也有限制，且僅支持單向通訊。
在Mate 50系列之後，華為又推出P60系列，升級成為雙向通訊，用戶不僅能文字，還能接收文字。也就是說，求助方與施救方可以實現雙向聯絡。儘管如此，前兩個系列都只能發送文字信息。而最新推出的Mate 60 Pro系列，可提供支持雙向衛星通話功能。華為的官方介紹是，「即使在沒有地面網絡訊號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話。」
值得留意的是，雖然專業的衛星手機設備，跟搭載衛星通訊功能的智能手機，都能借助衛星實現不受地面通訊設施限制，但兩者並不一樣。前者早就投入使用，且設備體型更大，需要更高功率的天線。而在Mate 60 Pro推出後，許多拿到新手機的用戶紛紛測試衛星電話功能。舉個例子，在新疆，有人在無基站訊號的福海縣夏牧場進行測試，成功打通電話。也有人在飛機上測試，但就引起飛行安全擔憂。華為終端CTO李小龍更親自提醒，使用Mate60 Pro的衛星電話功能在民航飛機飛行階段通話，這是違反相關飛行安全規定。
華為手機衛星通話「幕後功臣」：天通衛星
值得留意的是，支持雙向衛星通話的Mate 60 Pro系列，包括Mate 60 Pro和Mate 60 Pro＋。Mate 60只支持雙向衛星短訊，沒有衛星通話功能。而Mate 60 Pro和Mate 60 Pro＋在衛星通訊上也有區別。Mate 60 Pro只支持天通衛星通話/短訊，Mate 60 Pro＋除了支持天通衛星通話/短訊，還支持北斗衛星短訊。
北斗衛星系統經常都聽到，相信大家並不陌生。天通衛星系統又有甚麼特點呢？天通一號衛星系統，是由中國航天科技集團五院研製的衛星移動通信系統。它的出現源於2008年汶川大地震的經驗教訓。當時震區地面通信網絡全面癱瘓，中國沒有自己的移動通信衛星系統，只能租用國外的衛星電話抗震救災。地震後，中國決心填補國家在衛星移動通訊領域的空白，天通一號衛星的研製工作因此提上日程。
2016年至2021年期間，中國先後發射了天通一號01星、02星和03星，實現中國全境及領海、第一島鏈以內；中國周邊區域，西太平洋、印度洋全面覆蓋，提供全天候、全天時、穩定可靠的話音、短訊息和數據等移動通訊服務。2017年九寨溝地震和2018年颱風「山竹」吹襲期間，天通衛星電話都立下功績。