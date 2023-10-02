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中國
2023-10-02 16:20:00

華為Mate 60 Pro手機支持雙向衛星通話 月花10元能「救命」？

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華為Mate 60 Pro手機支持雙向衛星通話 「幕後功臣」是它？

華為Mate 60 Pro手機支持雙向衛星通話 「幕後功臣」是它？

華為重返手機戰場，推出新款5G手機Mate 60 Pro系列，據報採用中國晶片製造商「中芯國際」7納米晶片「麒麟9000s」，被視為中國突破美國技術封鎖的最佳證明。除了晶片規格備受關注，華為Mate 60 Pro系列提供衛星電話功能也引起外界熱議。如何才能實現用手機打衛星電話？衛星通話如何收費？甚麼時候才需要用到衛星電話？

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華為Mate 60 Pro是全球首款支持衛星通話的大眾智能手機。（圖片來源：Getty）

華為Mate 60 Pro是全球首款支持衛星通話的大眾智能手機。（圖片來源：Getty）

華為手機衛星通訊：從單向到雙向 從短訊到通話

衛星定位是大眾日常生活中經常用到的功能，地圖導航軟件就是其中之一。那麼甚麼是衛星通訊？是指移動終端通過電磁波直接與衛星連接，由衛星作為中繼進行的通訊。在沒有流動網絡和Wi-Fi 覆蓋的情況下，如偏遠山區、海島、沙漠、抗災救險等場景，用戶也可靠衛星訊號傳送求救訊息。近年應用於大眾智能手機上的衛星通訊功能，包含衛星短訊和衛星電話。蘋果iPhone 14系列和華為Mate 50系列，均提供衛星短訊功能。華為Mate 50系列通過北斗衛星的「短報文」實現衛星通訊，只能發送文字訊息，短訊長度也有限制，且僅支持單向通訊。

在Mate 50系列之後，華為又推出P60系列，升級成為雙向通訊，用戶不僅能文字，還能接收文字。也就是說，求助方與施救方可以實現雙向聯絡。儘管如此，前兩個系列都只能發送文字信息。而最新推出的Mate 60 Pro系列，可提供支持雙向衛星通話功能。華為的官方介紹是，「即使在沒有地面網絡訊號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話。」

值得留意的是，雖然專業的衛星手機設備，跟搭載衛星通訊功能的智能手機，都能借助衛星實現不受地面通訊設施限制，但兩者並不一樣。前者早就投入使用，且設備體型更大，需要更高功率的天線。而在Mate 60 Pro推出後，許多拿到新手機的用戶紛紛測試衛星電話功能。舉個例子，在新疆，有人在無基站訊號的福海縣夏牧場進行測試，成功打通電話。也有人在飛機上測試，但就引起飛行安全擔憂。華為終端CTO李小龍更親自提醒，使用Mate60 Pro的衛星電話功能在民航飛機飛行階段通話，這是違反相關飛行安全規定。

有人在飛機上測試華為Mate 60 Pro的衛星通話功能，引起飛行安全的爭議。（網上圖片） 許多拿到華為Mate 60 Pro的用戶紛紛測試衛星電話功能。（網上圖片） 最新推出的Mate 60 Pro系列，可提供支持雙向衛星通話功能。（圖片來源：華為官方網站）

華為手機衛星通話「幕後功臣」：天通衛星

值得留意的是，支持雙向衛星通話的Mate 60 Pro系列，包括Mate 60 Pro和Mate 60 Pro＋。Mate 60只支持雙向衛星短訊，沒有衛星通話功能。而Mate 60 Pro和Mate 60 Pro＋在衛星通訊上也有區別。Mate 60 Pro只支持天通衛星通話/短訊，Mate 60 Pro＋除了支持天通衛星通話/短訊，還支持北斗衛星短訊。

北斗衛星系統經常都聽到，相信大家並不陌生。天通衛星系統又有甚麼特點呢？天通一號衛星系統，是由中國航天科技集團五院研製的衛星移動通信系統。它的出現源於2008年汶川大地震的經驗教訓。當時震區地面通信網絡全面癱瘓，中國沒有自己的移動通信衛星系統，只能租用國外的衛星電話抗震救災。地震後，中國決心填補國家在衛星移動通訊領域的空白，天通一號衛星的研製工作因此提上日程。

2016年至2021年期間，中國先後發射了天通一號01星、02星和03星，實現中國全境及領海、第一島鏈以內；中國周邊區域，西太平洋、印度洋全面覆蓋，提供全天候、全天時、穩定可靠的話音、短訊息和數據等移動通訊服務。2017年九寨溝地震和2018年颱風「山竹」吹襲期間，天通衛星電話都立下功績。

2021年1月20日，長征三號乙運載火箭成功將天通一號03星發射升空。（圖片來源：Getty）

2021年1月20日，長征三號乙運載火箭成功將天通一號03星發射升空。（圖片來源：Getty）

華為手機衛星通話  月花10元能「救命」？

撥打衛星電話如何收費？據介紹，目前華為的衛星電話僅與中國電信合作，收費有多種方案，第一種是月費10元人民幣（下同），包含2分鐘衛星通話。撥打中國大陸、港澳台地區電話，每分鐘9元。撥打國際長途，每分鐘20元（人民幣,下同）。撥打國際衛星電話，每分鐘50元。還有語音包套餐，每月200元50分鐘，每月300元100分鐘，每月500元200分鐘三種。華為終端CTO李小龍就在微博發文稱「相當於10塊錢買了個保險，關鍵時刻能救命」，亦獲得多數網民認同，認為是「良心價」。

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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