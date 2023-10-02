華為Mate 60 Pro手機支持雙向衛星通話 月花10元能「救命」？

華為手機衛星通訊：從單向到雙向 從短訊到通話

衛星定位是大眾日常生活中經常用到的功能，地圖導航軟件就是其中之一。那麼甚麼是衛星通訊？是指移動終端通過電磁波直接與衛星連接，由衛星作為中繼進行的通訊。在沒有流動網絡和Wi-Fi 覆蓋的情況下，如偏遠山區、海島、沙漠、抗災救險等場景，用戶也可靠衛星訊號傳送求救訊息。近年應用於大眾智能手機上的衛星通訊功能，包含衛星短訊和衛星電話。蘋果iPhone 14系列和華為Mate 50系列，均提供衛星短訊功能。華為Mate 50系列通過北斗衛星的「短報文」實現衛星通訊，只能發送文字訊息，短訊長度也有限制，且僅支持單向通訊。

在Mate 50系列之後，華為又推出P60系列，升級成為雙向通訊，用戶不僅能文字，還能接收文字。也就是說，求助方與施救方可以實現雙向聯絡。儘管如此，前兩個系列都只能發送文字信息。而最新推出的Mate 60 Pro系列，可提供支持雙向衛星通話功能。華為的官方介紹是，「即使在沒有地面網絡訊號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話。」

值得留意的是，雖然專業的衛星手機設備，跟搭載衛星通訊功能的智能手機，都能借助衛星實現不受地面通訊設施限制，但兩者並不一樣。前者早就投入使用，且設備體型更大，需要更高功率的天線。而在Mate 60 Pro推出後，許多拿到新手機的用戶紛紛測試衛星電話功能。舉個例子，在新疆，有人在無基站訊號的福海縣夏牧場進行測試，成功打通電話。也有人在飛機上測試，但就引起飛行安全擔憂。華為終端CTO李小龍更親自提醒，使用Mate60 Pro的衛星電話功能在民航飛機飛行階段通話，這是違反相關飛行安全規定。