華為Mate XT︱炒價暴跌由加十萬變兩千蚊 收機商：每小時一個價如跳樓機

華為Mate XT︱內地一度傳出華為Mate XT炒價近10萬人幣

華為上周五（20日）發售的首款三折疊手機Mate XT雖然獲大批預約訂單，內地一度傳出炒價達10萬元（人民幣‧下同），但報道指及後威力不似預期，炒價出現雪崩式下跌，目前已暴跌至僅加價兩千至四千元。

有深圳網民上傳華強北Mate XT黃牛價顯示，周日(22日)黑色「16+512G」版本售價26,800元；黑色「16+1T」版售價28,800元；紅色版售價35,800元。對比官網價格，分別加價4,900、4,801和11,801元。即一天之內，黃牛價就下跌超過4,000元，只有紅色版本溢價超過萬元。 報道指，二手交易平台上顯示，黑色各版本平均加價6,000元左右，紅色各版本則加價1萬至1.3萬元左右。記者嘗試與多名賣家講價，其中僅一名賣家願意將加價6,000元的黑色512G版本便宜500元出手，紅色版本則拒絕減價。該賣家也承認該機價格2天以來有很大跌幅。

廣佛收機商：黑色版本無人要 內地傳媒報道，很多數碼博主近日在社交平台上發片稱，Mate XT已從加價六、七萬甚至十幾萬，暴跌至加價四千、兩千。甚至到了出現「你要買我肯定有貨；你要賣我打死不收」地步。 一名在廣州及佛山經營手機回收生意的博主周一（23日）發片稱，Mate XT手機價格跟跳樓機一樣，「崩得太快」、「每小時一個價」，目前黃牛只願意回收紅色版本，能加價一萬上下出售；而黑色版本則根本沒人敢收。 一名東北地區的博主在發售當天手持一台官網原價23,999元的紅色Mate XT手機詢問四間黃牛，最終只有一名黃牛願意以3萬元、即加價6,000元的價格回收。