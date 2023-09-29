華為Mate60 RS｜190萬人排隊等買劉德華代言型號　專屬手機殼額外盛惠兩千

華為頂級機皇Mate60 RS找來劉德華代言，於9月25日晚開放預購，售價11999元人民幣（約12971港元）起，截至27日13時預約人數已破190萬，此數字還不包括其他電商平台。

作為華為Mate60系列定位最高的產品，Mate60 RS非凡大師有兩個版本可選，其中16+512GB版本售價11999元人民幣；16+1TB版本售價12999元人民幣（約13938港元），並有玄黑、瑞紅兩種配色，其中瑞紅配色中還加入了稀土元素。