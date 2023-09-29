華為Mate60 RS｜190萬人排隊等買劉德華代言型號　專屬手機殼額外盛惠兩千

華為頂級機皇Mate60 RS找來劉德華代言，於9月25日晚開放預購，售價11999元人民幣（約12971港元）起，截至27日13時預約人數已破190萬，此數字還不包括其他電商平台。
作為華為Mate60系列定位最高的產品，Mate60 RS非凡大師有兩個版本可選，其中16+512GB版本售價11999元人民幣；16+1TB版本售價12999元人民幣（約13938港元），並有玄黑、瑞紅兩種配色，其中瑞紅配色中還加入了稀土元素。
據稱無需翻蓋即可完成多項操作
據悉，Mate60 RS搭戴麒麟9000S處理器，支援衛星通話，並具有玄黑配色。預計螢幕尺寸為6.82英吋，續航方面將搭載5000mAh大電池，並支援88W有線超級快充和50W無線超級快充。該款手機於新品發布會當天25日18:08開啟預約，於9月27日預約結束，9月28日10:08正式開售。
其搭配手機殼「星鑽智能視窗保護套」同步販售，其售價亦「非凡」，定價為1999元人民幣（約2161港元）。據稱殼體正面配備高透視窗，無需翻蓋即可完成多項操作，且支援智慧磁吸感應技術，打開殼蓋時手機自動喚醒，合上時自動息屏休眠，有助延長手機續航時間。
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