熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 高市早苗 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-11-20 10:53:39

華航推性別平權首見「全空少航班」　乘客：夢幻男團航班

分享：
台灣的中華航空首次出現「全空少航班」，15位男性空服員一字排開合照更引發網民熱議。(網上圖片)

台灣的中華航空首次出現「全空少航班」，15位男性空服員一字排開合照更引發網民熱議。(網上圖片)

大家搭飛機一直印象是空姐佔比居多。近期，台灣的中華航空首次出現「全空少航班」，被視為落實性別平權的重要象徵，也標誌航空業職場文化突破。15位男性空服員一字排開合照引發網民熱議，有人形容是「夢幻男團航班」。

制度下自行「組隊」 並非公司刻意安排

台媒報道，中華航空11月13日CI012台北飛紐約、返程11月18日的航班上，出現自1938年創立以來首度「全男性空服員航班」，15位空少的合照引發旅客驚喜與網上討論熱潮。其中一人事後在社交平台發文分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」據指這是因為原本男性空服員在每個航班都有固定名額限制，依機型不同有所調整，但經過工會努力爭取達成性別平等制度。有一位同事發起活動，邀請其他男同事共同報名，並在公平排序制度下自行成功湊成全男班底，強調並非由公司刻意安排，他們也提到過程中還要承受風險，「只要有一位被換掉，整團就會瓦解」。巧合的是，執勤當日正逢機上男性座艙長即將退休，也讓這趟航程更具紀念性與情感價值。

adblk5


 

台灣的中華航空首次出現「全空少航班」(網上圖片) 台灣的中華航空首次出現「全空少航班」，15位男性空服員一字排開合照更引發網民熱議。(網上圖片) 台灣的中華航空首次出現「全空少航班」，15位男性空服員一字排開合照更引發網民熱議。(網上圖片) 台灣的中華航空首次出現「全空少航班」，15位男性空服員一字排開合照更引發網民熱議。(網上圖片) 台灣的中華航空首次出現「全空少航班」，15位男性空服員一字排開合照更引發網民熱議。(網上圖片) 台灣的中華航空首次出現「全空少航班」，15位男性空服員一字排開合照更引發網民熱議。(網上圖片) 台灣的中華航空首次出現「全空少航班」，15位男性空服員一字排開合照更引發網民熱議。(網上圖片) 台灣的中華航空首次出現「全空少航班」(網上圖片) 台灣的中華航空首次出現「全空少航班」(網上圖片) 台灣的中華航空首次出現「全空少航班」(網上圖片)

網民笑稱希望預告「男團航班」日期

不少搭乘該班機的乘客留言表示服務優異，有女乘客稱「上周飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！整趟很興奮」，甚至形容為「夢幻男團航班」，還有網民笑稱希望華航能預告「男團航班」日期，讓有興趣旅客能提前預訂，也有人留言表示「空服員男性與女性比例失衡存在很久了。長榮之前根本不招考男空服組員。服務精神與態度才是重點。空服員性別真有那麼重要嗎？我是不這樣認為！」

華航內部人士指出，以前有性別名額配置，男性不能比女性多，一直以來有可以整組空姐，卻沒有整組男少的情況，但每個人接受的專業訓練都相同，在公平排班的立足點上，公會努力推動達成性別平權，在公平申請制度下讓大家按照排序來申請航班，而非按照性別分配。

不希望刻意遴選「全男性」 否則違背意義

對於有人質疑「全男生反而是性別歧視」，當班組員表示，因制度核心是「平等」，他們不希望公司刻意遴選或指定某一班組成全男性，否則就違背了當初推動平等意義。但在公平申請與自由換班機制下，未來確實有可能再度自然形成，「旅客或許也會在某些班次，看到男性組員多於女性組員的狀況，這都是正常且合理的。」

2025全球最佳航空公司排名榜 2025全球最佳航空公司排名榜：25.嘉魯達印尼航空 (Garuda Indonesia) 2025全球最佳航空公司排名榜：24.毛里裘斯航空 (Air Mauritius) 2025全球最佳航空公司排名榜：23.喀里多尼亞航空 (Air Calin) 2025全球最佳航空公司排名榜：22.荷蘭皇家航空公司 (KLM) 2025全球最佳航空公司排名榜：21.法國航空 (Air France) 2025全球最佳航空公司排名榜：20.斯里蘭卡航空 (Sri Lankan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：19.越南航空 (Vietnam Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：18.星宇航空 (STARLUX Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：17.泰國國際航空 (Thai Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：16.加勒比海航空 (Air Caraibes) 2025全球最佳航空公司排名榜：15.墨西哥航空 (Aero Mexico) 2025全球最佳航空公司排名榜：14.全日空 (ANA) 2025全球最佳航空公司排名榜：13.維珍航空 (Virgin Atlantic) 2025全球最佳航空公司排名榜：12.斐濟航空 (Fiji Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：11.長榮航空 (EVA Air) 2025全球最佳航空公司排名榜：10.土耳其航空 (Turkish Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：9.阿提哈德航空 (Etihad) 2025全球最佳航空公司排名榜：8.澳洲航空 (Qantas) 2025全球最佳航空公司排名榜：7.日本航空 (Japan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：6.阿聯酋航空 (Emirates) 2025全球最佳航空公司排名榜：5.新加坡航空 (Singapore Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：4.國泰航空 2025全球最佳航空公司排名榜：3.紐西蘭航空 (Air New Zealand) 2025全球最佳航空公司排名榜：2.卡塔爾航空 (Qatar) 2025全球最佳航空公司排名榜：1.大韓航空 (Korean Air)

追蹤am730 Google News