華航推性別平權首見「全空少航班」　乘客：夢幻男團航班

大家搭飛機一直印象是空姐佔比居多。近期，台灣的中華航空首次出現「全空少航班」，被視為落實性別平權的重要象徵，也標誌航空業職場文化突破。15位男性空服員一字排開合照引發網民熱議，有人形容是「夢幻男團航班」。
制度下自行「組隊」 並非公司刻意安排
台媒報道，中華航空11月13日CI012台北飛紐約、返程11月18日的航班上，出現自1938年創立以來首度「全男性空服員航班」，15位空少的合照引發旅客驚喜與網上討論熱潮。其中一人事後在社交平台發文分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」據指這是因為原本男性空服員在每個航班都有固定名額限制，依機型不同有所調整，但經過工會努力爭取達成性別平等制度。有一位同事發起活動，邀請其他男同事共同報名，並在公平排序制度下自行成功湊成全男班底，強調並非由公司刻意安排，他們也提到過程中還要承受風險，「只要有一位被換掉，整團就會瓦解」。巧合的是，執勤當日正逢機上男性座艙長即將退休，也讓這趟航程更具紀念性與情感價值。
網民笑稱希望預告「男團航班」日期
不少搭乘該班機的乘客留言表示服務優異，有女乘客稱「上周飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！整趟很興奮」，甚至形容為「夢幻男團航班」，還有網民笑稱希望華航能預告「男團航班」日期，讓有興趣旅客能提前預訂，也有人留言表示「空服員男性與女性比例失衡存在很久了。長榮之前根本不招考男空服組員。服務精神與態度才是重點。空服員性別真有那麼重要嗎？我是不這樣認為！」
華航內部人士指出，以前有性別名額配置，男性不能比女性多，一直以來有可以整組空姐，卻沒有整組男少的情況，但每個人接受的專業訓練都相同，在公平排班的立足點上，公會努力推動達成性別平權，在公平申請制度下讓大家按照排序來申請航班，而非按照性別分配。
不希望刻意遴選「全男性」 否則違背意義
對於有人質疑「全男生反而是性別歧視」，當班組員表示，因制度核心是「平等」，他們不希望公司刻意遴選或指定某一班組成全男性，否則就違背了當初推動平等意義。但在公平申請與自由換班機制下，未來確實有可能再度自然形成，「旅客或許也會在某些班次，看到男性組員多於女性組員的狀況，這都是正常且合理的。」