華航推性別平權首見「全空少航班」　乘客：夢幻男團航班

大家搭飛機一直印象是空姐佔比居多。近期，台灣的中華航空首次出現「全空少航班」，被視為落實性別平權的重要象徵，也標誌航空業職場文化突破。15位男性空服員一字排開合照引發網民熱議，有人形容是「夢幻男團航班」。

制度下自行「組隊」 並非公司刻意安排

台媒報道，中華航空11月13日CI012台北飛紐約、返程11月18日的航班上，出現自1938年創立以來首度「全男性空服員航班」，15位空少的合照引發旅客驚喜與網上討論熱潮。其中一人事後在社交平台發文分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」據指這是因為原本男性空服員在每個航班都有固定名額限制，依機型不同有所調整，但經過工會努力爭取達成性別平等制度。有一位同事發起活動，邀請其他男同事共同報名，並在公平排序制度下自行成功湊成全男班底，強調並非由公司刻意安排，他們也提到過程中還要承受風險，「只要有一位被換掉，整團就會瓦解」。巧合的是，執勤當日正逢機上男性座艙長即將退休，也讓這趟航程更具紀念性與情感價值。