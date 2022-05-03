華視新聞又出錯！「蔡英文」變「蔡EE」

無綫新聞手機App莫名彈出「比家超見記者」等推送通知，近期屢屢出錯的台灣華視新聞則在今日中午又打錯字，在報道蔡英文總統向軍方重要幹部授勳時，將新聞標題中的「蔡英文」打成「蔡EE」。華視發聲明向全台觀眾及蔡英文致歉，指當值姓彭編審誤將審核標示「E」，加入正確標題，導致錯誤內容在午間新聞出現10秒，而由於該名編審是上月20日誤播「解放軍攻台」快訊的相關人員，將加重懲處。
至於為何是「EE」而不是其他字眼，「EE」是否某人對蔡英文的「暱稱」？台灣資深媒體人黃揚明透露，「EE」其實是華視一名編審的代號，對方每次審核完文稿，都會簽上「EE」字樣，結果今次的「EE」不慎變成新聞標題，「所以，責任歸屬應該很明確？ #我們懷念EE」。
華視兩周六度出錯 誤報「解放軍攻台」快訊最嚇人
今次是華視新聞兩周內第六度出錯。第一次是在上月20日的早上7點鐘新聞，快訊欄彈出「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸」、「戰爭有爆發之虞，新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」等內容。第二次是同日9時半左右，出現「大屯火山爆發 岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹 市區交通大亂」等快訊。
第三次則是上月24日，將行政院長蘇貞昌職銜誤植為「總統」。第四次為上月30日，出現「上海日增1181萬例 確診近1個月新低」的快訊，同日發生第五次錯誤，在報道美國職業棒球賽新聞時，將明尼蘇達雙城隊的隊徽誤植成芝加哥白襪，而白襪隊的隊徽就誤植成堪薩斯皇家。
文化部將到華視訪查 助盡快改善問題
華視接連出錯，多名涉事工作人員是重複犯錯，相關工作人員均已被處分或請辭，連公廣集團董事長陳郁秀、華視代理總經理陳雅琳亦已請辭。華視還先後取消畫面下方及左方的快訊欄，令網民揶揄「畫面越來越清爽」。文化部表示，明日將前往華視訪查，了解快訊等製作流程及上檔前複審機制等問題，以協助華視盡快改善問題，避免類似事件一再發生。