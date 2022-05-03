華視新聞又出錯！「蔡英文」變「蔡EE」

無綫新聞手機App莫名彈出「比家超見記者」等推送通知，近期屢屢出錯的台灣華視新聞則在今日中午又打錯字，在報道蔡英文總統向軍方重要幹部授勳時，將新聞標題中的「蔡英文」打成「蔡EE」。華視發聲明向全台觀眾及蔡英文致歉，指當值姓彭編審誤將審核標示「E」，加入正確標題，導致錯誤內容在午間新聞出現10秒，而由於該名編審是上月20日誤播「解放軍攻台」快訊的相關人員，將加重懲處。

至於為何是「EE」而不是其他字眼，「EE」是否某人對蔡英文的「暱稱」？台灣資深媒體人黃揚明透露，「EE」其實是華視一名編審的代號，對方每次審核完文稿，都會簽上「EE」字樣，結果今次的「EE」不慎變成新聞標題，「所以，責任歸屬應該很明確？ #我們懷念EE」。