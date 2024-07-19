菲律賓拘79名中國公民涉打黑工　涉案公司高管同被捕

中國、菲律賓兩國因為在南海的爭端，導致雙方關係愈趨緊繃，近日菲律賓當地媒體報道，警方在比立勤省（Bulacan）一間工廠，扣押了至少79名中國公民，對此中國駐菲使館也做出回應。

23人持有旅遊簽證

菲律賓媒體報道，菲律賓國家調查局（NBI）近日接獲舉報，指一間在比立勤省的工廠法雇用外國勞工，警方到場後，扣押了至少79名中國公民，NBI調查局長表示，其中36人工作證件不全，只有23人持有旅遊簽證。

工廠一名員工透露：「我們有些人持有合法工作許可，有些人還在申請，還有些人根本沒有，只是將文件和護照送交第三方處理。」除了無證僱員、持旅遊簽證工作的員工外，警方還拘留了6名公司高管。