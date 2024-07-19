菲律賓拘79名中國公民涉打黑工　涉案公司高管同被捕

中國、菲律賓兩國因為在南海的爭端，導致雙方關係愈趨緊繃，近日菲律賓當地媒體報道，警方在比立勤省（Bulacan）一間工廠，扣押了至少79名中國公民，對此中國駐菲使館也做出回應。
23人持有旅遊簽證
菲律賓媒體報道，菲律賓國家調查局（NBI）近日接獲舉報，指一間在比立勤省的工廠法雇用外國勞工，警方到場後，扣押了至少79名中國公民，NBI調查局長表示，其中36人工作證件不全，只有23人持有旅遊簽證。
工廠一名員工透露：「我們有些人持有合法工作許可，有些人還在申請，還有些人根本沒有，只是將文件和護照送交第三方處理。」除了無證僱員、持旅遊簽證工作的員工外，警方還拘留了6名公司高管。
華使館：密切跟進案件進展
NBI表示，將對非法雇用外籍勞工的僱主提出指控，並着手調查這些人是如何進入菲律賓的，NBI局長Jaime Santiago表示：「這家公司合法設立，本來可以僱用菲律賓人，卻僱用了中國人，菲律賓法律允許公司僱用外國人的前提是，菲律賓人沒有技能來勝任這一職位，我們在工廠內看到他們只是在製造大型管道，那為甚麼一定要外國人呢？」
據悉這些被扣留的勞工，被帶到了NBI總部接受調查。而針對此事中國駐菲律賓大使館表示，將繼續密切跟進案件進展，敦促菲方依法、公正、穩健處置此案，全力維護中國公民合法權益。
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