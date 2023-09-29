菲律賓稱在黃岩島拆除中方浮動屏障　海警局發照片駁：自導自演

中國與菲律賓的南海主權爭端從仁愛礁爭到黃岩島（菲稱帕納塔格礁），對於菲國海岸防衛隊稱，已剪斷中方在黃岩島瀉湖豁口長達300米的「浮動屏障」。中國海警局27日回應，菲方所謂拆除中方攔阻網具，完全是捏造事實、自導自演。

「自娛自樂的鬧劇」

中菲兩國近期在南海的緊張對峙升級，菲國此前指控中國在南海的黃岩島設置海上浮動屏障，以阻撓菲國漁民進入當地捕魚。菲國海岸警衛隊25日宣布已剪斷浮動屏障後，26日再稱，中國海警已清除屏障的殘餘物，雙方沒有對峙或衝突跡象。

中國外交部發言人汪文斌26、27日連續兩天面對外媒的提問，他態度強硬地回應指，黃岩島是中國的固有領土，菲方的所謂行動純屬「自娛自樂的鬧劇」。中方將繼續堅定維護黃岩島的領土主權和海洋權益。