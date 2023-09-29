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中國
2023-09-29 13:30:11

菲律賓稱在黃岩島拆除中方浮動屏障　海警局發照片駁：自導自演

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菲律賓稱在黃岩島拆除中方浮動屏障　海警局發照片駁：自導自演

中國與菲律賓的南海主權爭端從仁愛礁爭到黃岩島（菲稱帕納塔格礁），對於菲國海岸防衛隊稱，已剪斷中方在黃岩島瀉湖豁口長達300米的「浮動屏障」。中國海警局27日回應，菲方所謂拆除中方攔阻網具，完全是捏造事實、自導自演。

「自娛自樂的鬧劇」

中菲兩國近期在南海的緊張對峙升級，菲國此前指控中國在南海的黃岩島設置海上浮動屏障，以阻撓菲國漁民進入當地捕魚。菲國海岸警衛隊25日宣布已剪斷浮動屏障後，26日再稱，中國海警已清除屏障的殘餘物，雙方沒有對峙或衝突跡象。

中國外交部發言人汪文斌26、27日連續兩天面對外媒的提問，他態度強硬地回應指，黃岩島是中國的固有領土，菲方的所謂行動純屬「自娛自樂的鬧劇」。中方將繼續堅定維護黃岩島的領土主權和海洋權益。

臨時布放及收回攔阻網具

中國海警局27日晚間發布新聞稿附上3張照片稱，菲律賓漁業和水產資源局公務船22日未經中方批准，非法進入黃岩島附近海域滋事挑釁。中國海警採取喊話警告、航路管制等必要措施，針對菲船衝闖潟湖的舉動，臨時布放攔阻網具，事後於23日主動收回攔阻設施、恢復常態管控，現場操作「專業規範、合法合理」。

海警局新聞發言人甘羽又指，菲方所謂拆除中方攔阻網具，完全是捏造事實、自導自演。中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國海警將依法在管轄海域持續開展維權執法活動，維護國家主權和海洋權益。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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