菲律賓船隻聚仙賓礁 南海或成下個衝突點

中國海警4日深夜發佈消息，稱菲律賓船隻聚集「非法滯留」仙賓礁（Sabina Shoal），全程依法跟監、有效管控，有中國專家分析菲方意圖在仙賓礁複製仁愛礁「坐灘」模式，或成中菲南海爭端下一個衝突點。 據悉，仙賓礁位於南沙群島東南部，為一環礁上分佈的礁塊總稱，距離菲律賓本土巴拉望島僅200公里，戰略位置重要。中國海警4日晚間23時47分發佈消息，稱8月3日以來，菲律賓漁業與水產資源局巡邏艇和多艘漁船，先後聚集在非法滯留仙賓礁的菲海警9701號船附近海域活動，「中國海警全程依法跟監、有效管控」。

菲律賓船隻聚仙賓礁 南海或成下個衝突點

南海各方行為宣言 中國海警局新聞發言人甘羽表示，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方船隻滯留仙賓礁，侵犯中國領土主權和海洋權益，違反《南海各方行為宣言》，破壞南海和平穩定。「中國海警將一如既往在管轄海域維權執法，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益」。 據悉，今年4月菲律賓以「確保中國不會在仙賓礁填海造地」為由，派遣海岸警衛隊巡邏船「特蕾莎．馬格巴努阿」號（舷號MRRV-9701）在潟湖內持續滯留至今。此前中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄接受《環球時報》採訪時表示，此舉實質上形成對仙賓礁的軍事化「准坐灘」。