萬聖節｜「撞鬼」嘉年華！盤點深圳南山區3大鬼怪樂園

萬聖節快到了，又是「撞鬼」的日子。深圳南山區三大樂園今年都精心布置園區，除了經典南瓜、骷髏骨場景外，3個園區都加入大量NPC（非玩家角色）元素營造恐怖氣氛，有的甚至提供免費化粧服務。

萬聖節｜錦繡中華4大鬼屋 《山海經》主題營造古風氛圍

錦繡中華設4大中式恐怖鬼屋，以《山海經》中的顒鳥、雷神、化蛇、刑天為主角，布置出令丘山、雷神廟、化蛇窟、刑天墓四大鬼屋。令丘山內有「滾熱無比」的岩漿熔岩，雷神廟荒蕪神秘，化蛇窟鬼屋首創懸掛空中的裝置，而刑天古墓則有危險的機關。藉助古代神話故事，營造恐怖氛圍，挑戰玩家膽量！

鬼屋以外，園區內還設有10大主題鬼域，以古代傳說為藍本，包括幽都山燭龍、幽都墟市、驚奇戲台、暗黑祭祀古井等等，在其中每行一步都是驚嚇。網紅打卡位就在風雨橋上，巨型九尾狐「站」在橋上極為吸晴。玩家到現場時，記得避開它的眼神以及身上的巨型九尾，否則「後果自負」。園區的另一特色，就是現場有超過300位真人NPC與玩家互動，部分NPC的造型由數十位電影特效化粧師精心打造，無論服飾道具、膚色、手部細節等，都極其逼真，帶來視覺震撼。

錦繡中華-山海驚奇夜

日期：2023年10月13日-11月5日

時間：18:00開始入園

地點：南山區錦繡中華景區

交通：地鐵1號線華僑城站，D出口直達

費用：¥99起