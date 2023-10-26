熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-10-26 13:00:00

萬聖節｜「撞鬼」嘉年華！盤點深圳南山區3大鬼怪樂園

分享：
萬聖節｜「撞鬼」嘉年華！盤點深圳南山區3大鬼怪樂園

萬聖節快到了，又是「撞鬼」的日子。深圳南山區三大樂園今年都精心布置園區，除了經典南瓜、骷髏骨場景外，3個園區都加入大量NPC（非玩家角色）元素營造恐怖氣氛，有的甚至提供免費化粧服務。 

萬聖節｜錦繡中華4大鬼屋 《山海經》主題營造古風氛圍

錦繡中華設4大中式恐怖鬼屋，以《山海經》中的顒鳥、雷神、化蛇、刑天為主角，布置出令丘山、雷神廟、化蛇窟、刑天墓四大鬼屋。令丘山內有「滾熱無比」的岩漿熔岩，雷神廟荒蕪神秘，化蛇窟鬼屋首創懸掛空中的裝置，而刑天古墓則有危險的機關。藉助古代神話故事，營造恐怖氛圍，挑戰玩家膽量！　

鬼屋以外，園區內還設有10大主題鬼域，以古代傳說為藍本，包括幽都山燭龍、幽都墟市、驚奇戲台、暗黑祭祀古井等等，在其中每行一步都是驚嚇。網紅打卡位就在風雨橋上，巨型九尾狐「站」在橋上極為吸晴。玩家到現場時，記得避開它的眼神以及身上的巨型九尾，否則「後果自負」。園區的另一特色，就是現場有超過300位真人NPC與玩家互動，部分NPC的造型由數十位電影特效化粧師精心打造，無論服飾道具、膚色、手部細節等，都極其逼真，帶來視覺震撼。

　　錦繡中華-山海驚奇夜

　　日期：2023年10月13日-11月5日  

　　時間：18:00開始入園

　　地點：南山區錦繡中華景區

　　交通：地鐵1號線華僑城站，D出口直達

　　費用：¥99起

 

預訂門票︰https://bit.ly/3QaT3LM

 

Ad Block
今年萬聖節，錦繡中華以《山海經》為主題，大玩中式風格。（圖片來源：小紅書）

今年萬聖節，錦繡中華以《山海經》為主題，大玩中式風格。（圖片來源：小紅書）

萬聖節｜世界之窗5大中西鬼屋 NPC扮鬼歡樂整蛊

相比錦鏽中華的中式元素，世界之窗的鬼屋則是「中西合璧」，並且充滿原創特色。有別於一味賣「恐怖」，世界之窗的各個鬼屋都有不同風格，讓玩家體驗別樣的刺激。「惡靈堡」鬼屋內，兩條路線分別帶你進入歐式古堡及80年代賽博朋克（Cyberpunk）的科幻場景，選擇不同路線，就會經歷不同時空的靈異空間。

「瑰夢旅店」則是泰式鬼屋，有豐富的泰國鬼神元素；「法老歸老」內則是法老的墓穴，3D魔幻影音加NPC，充滿詭異感；至於「東瀛妖怪錄」，當然是關於日本的鬼故事了。困在室內讓你感到窒息的話，可以走到戶外，體驗原創「戶外步進式鬼域」。簡單來說，就是NPC扮演不同的鬼怪，配以現場聲光電的效果，讓你感受異域空間的詭異。值得一提的是，這裏有深圳最大型的夜光巡遊表演，有世界頂級的街頭藝術團隊穿上怪異的服飾，在世界之窗的地標鐵塔下巡遊表演，來一場別開生面的「撞鬼」嘉年華。

若想「扮」鬼的話，現場還有免費化妝服務，讓你沉浸式體驗節日氛圍。小朋友化上鬼裝，可愛無比。

　　深圳世界之窗-世界奇妙夜

　　日期：2023年10月13日-11月12日

　　時間：18:00開始入園

　　地點：南山區世界之窗景區

　　交通：地鐵1或2號線世界之窗站

　　費用：¥100

 

預訂門票︰https://bit.ly/49mLdaL

 

世界之窗今年萬聖節主題是「世界奇妙夜」，兼備中西風格，戶外尤具特色。 （圖片來源：小紅書) 在世界之窗鐵塔下，萬聖節期間每晚都有特色表演，由外國專業藝術團隊擔綱演出，驚嚇與娛樂兼備。 　（圖片來源：小紅書 )

萬聖節｜歡樂谷大玩地獄禁忌 猛鬼巡演現場感十足

如果想有更多現場感的話，歡樂谷定能滿足你。歡樂谷每晚安排40多場猛鬼劇場，喪屍滿街、炸彈來襲、屍橫遍野的場景就像話劇一樣呈現，刺激感十足！

歡樂谷今年特別聘請了特多NPC，在園內不同地方扮演鬼怪短劇，不時走到歡眾席，帶來刺激的驚嚇體驗。（圖片來源：小紅書) 歡樂谷還設現場免費化粧服務，為遊客增添氣氛。（圖片來源：小紅書 )

場內還有由200名NPC呈現的8大神秘異境、10大尖叫空間，以及黑色主題的糖果音樂會，潮流音樂疊加暗黑元素，讓玩家得到視覺聽覺大滿足。歡樂谷當然少不了讓孩子參與的節目。園區內熊孩子滿街走，大玩「不給糖就搗蛋」的遊戲。場內閃避猛鬼的同時，別忘了口袋準備一點糖果，應對「小鬼」的纏繞。

　　深圳歡樂谷潮玩節

　　日期：2023年10月13日-11月12日

　　日場：開園時間

　　夜場：18:00開始入園

　　地點：南山區歡樂谷景區

　　交通：地鐵1號或2號線世界之窗站A出口，步行3分鐘

　　費用：¥130起

 

預訂門票︰https://bit.ly/476MeRY

 

 

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

 

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受