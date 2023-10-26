萬聖節｜「撞鬼」嘉年華！盤點深圳南山區3大鬼怪樂園

萬聖節快到了，又是「撞鬼」的日子。深圳南山區三大樂園今年都精心布置園區，除了經典南瓜、骷髏骨場景外，3個園區都加入大量NPC（非玩家角色）元素營造恐怖氣氛，有的甚至提供免費化粧服務。
萬聖節｜錦繡中華4大鬼屋 《山海經》主題營造古風氛圍
錦繡中華設4大中式恐怖鬼屋，以《山海經》中的顒鳥、雷神、化蛇、刑天為主角，布置出令丘山、雷神廟、化蛇窟、刑天墓四大鬼屋。令丘山內有「滾熱無比」的岩漿熔岩，雷神廟荒蕪神秘，化蛇窟鬼屋首創懸掛空中的裝置，而刑天古墓則有危險的機關。藉助古代神話故事，營造恐怖氛圍，挑戰玩家膽量！
鬼屋以外，園區內還設有10大主題鬼域，以古代傳說為藍本，包括幽都山燭龍、幽都墟市、驚奇戲台、暗黑祭祀古井等等，在其中每行一步都是驚嚇。網紅打卡位就在風雨橋上，巨型九尾狐「站」在橋上極為吸晴。玩家到現場時，記得避開它的眼神以及身上的巨型九尾，否則「後果自負」。園區的另一特色，就是現場有超過300位真人NPC與玩家互動，部分NPC的造型由數十位電影特效化粧師精心打造，無論服飾道具、膚色、手部細節等，都極其逼真，帶來視覺震撼。
錦繡中華-山海驚奇夜
日期：2023年10月13日-11月5日
時間：18:00開始入園
地點：南山區錦繡中華景區
交通：地鐵1號線華僑城站，D出口直達
費用：¥99起
預訂門票︰https://bit.ly/3QaT3LM
萬聖節｜世界之窗5大中西鬼屋 NPC扮鬼歡樂整蛊
相比錦鏽中華的中式元素，世界之窗的鬼屋則是「中西合璧」，並且充滿原創特色。有別於一味賣「恐怖」，世界之窗的各個鬼屋都有不同風格，讓玩家體驗別樣的刺激。「惡靈堡」鬼屋內，兩條路線分別帶你進入歐式古堡及80年代賽博朋克（Cyberpunk）的科幻場景，選擇不同路線，就會經歷不同時空的靈異空間。
「瑰夢旅店」則是泰式鬼屋，有豐富的泰國鬼神元素；「法老歸老」內則是法老的墓穴，3D魔幻影音加NPC，充滿詭異感；至於「東瀛妖怪錄」，當然是關於日本的鬼故事了。困在室內讓你感到窒息的話，可以走到戶外，體驗原創「戶外步進式鬼域」。簡單來說，就是NPC扮演不同的鬼怪，配以現場聲光電的效果，讓你感受異域空間的詭異。值得一提的是，這裏有深圳最大型的夜光巡遊表演，有世界頂級的街頭藝術團隊穿上怪異的服飾，在世界之窗的地標鐵塔下巡遊表演，來一場別開生面的「撞鬼」嘉年華。
若想「扮」鬼的話，現場還有免費化妝服務，讓你沉浸式體驗節日氛圍。小朋友化上鬼裝，可愛無比。
深圳世界之窗-世界奇妙夜
日期：2023年10月13日-11月12日
時間：18:00開始入園
地點：南山區世界之窗景區
交通：地鐵1或2號線世界之窗站
費用：¥100
預訂門票︰https://bit.ly/49mLdaL
萬聖節｜歡樂谷大玩地獄禁忌 猛鬼巡演現場感十足
如果想有更多現場感的話，歡樂谷定能滿足你。歡樂谷每晚安排40多場猛鬼劇場，喪屍滿街、炸彈來襲、屍橫遍野的場景就像話劇一樣呈現，刺激感十足！
場內還有由200名NPC呈現的8大神秘異境、10大尖叫空間，以及黑色主題的糖果音樂會，潮流音樂疊加暗黑元素，讓玩家得到視覺聽覺大滿足。歡樂谷當然少不了讓孩子參與的節目。園區內熊孩子滿街走，大玩「不給糖就搗蛋」的遊戲。場內閃避猛鬼的同時，別忘了口袋準備一點糖果，應對「小鬼」的纏繞。
深圳歡樂谷潮玩節
日期：2023年10月13日-11月12日
日場：開園時間
夜場：18:00開始入園
地點：南山區歡樂谷景區
交通：地鐵1號或2號線世界之窗站A出口，步行3分鐘
費用：¥130起
預訂門票︰https://bit.ly/476MeRY