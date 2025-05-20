落雨「焗臭腳」全日未換鞋襪 深圳男40度高燒染丹毒險死(附預防貼士)

踏入雨季外出踩上地面積水令雙腳濕透，若未及時更換鞋襪恐危及生命。內媒報道，深圳一名姓許男子早前赴廣州看展覽時突遇上暴雨，雙腳浸水後全天未換鞋襪，翌日發高燒達40℃，左小腿紅腫疼痛，自行服用退燒藥仍未見好轉，決定前往醫院求診，經診斷患上皮膚疾病「丹毒」。
深圳市第三人民醫院感染科主治醫師譚國玉表示，許先生此前有足部真菌感染，趾縫皮膚糜爛，雨水浸泡後皮膚屏障破損，引發鏈球菌感染，若不及時治療或將導致敗血症。最終經過5天抗感染治療，許先生體溫恢復正常，左小腿紅腫疼痛情況好轉，目前已康復出院。
嚴重者可致敗血症 危及生命
丹毒雖以「毒」命名，卻不是病毒感染引起的，也和中毒、毒氣無關。因為它會使皮膚突然「色如塗丹、灼熱腫脹」，故稱「丹毒」。
最常見感染部位是下肢和面部
報道指，丹毒大多是由乙型溶血性鏈球菌感染引起的一種急性感染性皮膚疾病，最常見的感染部位是下肢和面部，表現為局部的紅斑、表面發熱，伴有疼痛。丹毒患者局部的淋巴結也會腫大。若不及時處理，紅腫皮膚表面可能發生水皰或血皰，往往伴有發熱、寒顫、頭痛等症狀，嚴重者可能發展為敗血症或膿毒血症，危及生命。
下雨時不少人會選擇穿拖鞋澗水。由於地面有各種污物，積水還混雜大量致病細菌、病毒、真菌等，如果雙腳皮膚有破潰，細菌就會從小的皮膚傷口進入皮下淋巴管，容易感染丹毒、腳癬、鉤端螺旋體病等疾病。為避免不必要危險，下雨回家後應及時清潔，用清水沖洗雙腳，再用肥皂清洗，避免用力搓擦，防止皮膚破損。再用乾淨的毛巾吸乾水份，尤其注意趾縫，避免因潮濕滋生真菌。若有微小傷口或瘙癢時，可用碘伏塗抹消毒。